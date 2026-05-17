17日至23日中國多地大雨籠罩

中評社香港5月17日電／未來一周（17日至23日），中國東中部的天空將被大雨占據，不僅降雨範圍廣，持續時間長，降水量也較常年同期顯著偏多，華北、黃淮局地將有同期少見的強降雨。



17省份大到暴雨，8省份大暴雨



中東部地區的本輪大範圍降雨過程從5月15日開始，17日繼續東移南壓。中央氣象台17日發布暴雨黃色預警，北至遼寧、南至海南，全國17個省份的部分地區將有大到暴雨，8個省份的部分地區將有大暴雨。



中央氣象台預計，17日8時至18日8時，遼寧西南部、京津冀大部、山西中南部、陝西東部、山東西部、河南大部、湖北中西部、重慶大部、貴州北部、湖南北部、四川南部、西藏東南部、廣西南部、廣東南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨。



17日14時至18日14時，廣西南部沿海、廣東西南部沿海、貴州北部、重慶東南部、湖南北部、湖北中部、河南北部和中西部、山西東南部等地部分地區，預計有大暴雨（100至150毫米）。



未來一周，東中部大雨籠罩



中央氣象台預報，17日至20日，西北地區東部、華北、黃淮等地的部分地區有中到大雨或雷陣雨，局地有暴雨；江漢、江淮、江南中西部和北部、華南西部和南部及貴州和重慶等地的部分地區有大雨或暴雨，局地大暴雨。



21日至23日，江漢、黃淮西部、江淮、江南北部及貴州等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨；西北地區東部、華北及東北地區有小到中雨，局地大雨。



新華社報導，氣象專家提醒，未來一周，降雨範圍廣，累計降水量較常年同期顯著偏多，其中17日至19日華北、黃淮局部地區所下暴雨的降水量具有極端性。公眾需關注本地氣象部門發布的預警信號，警惕強降雨可能引發的次生災害。



氣溫方面，未來一周，華北、黃淮等地將普遍降溫，徹底告別前段時間的晴曬和炎熱，天氣涼爽。不過，西北地區的氣溫將陸續轉為偏高，南方多地也將維持較常年同期偏高水平。



最大範圍降雨，華北同期少見



從15日開始的東中部降雨過程，是北方地區今年的首次較強降雨過程，也是東中部地區最大範圍的一次降雨。



中央氣象台首席預報員張濤分析，此次南北方降雨有著不同特徵：華中以南地區降雨以對流性雷雨為主，具有明顯的分散性和突發性，局地雨強較大；北方地區以穩定性、均勻性的陰雨為主，但持續時間長，部分地區有大到暴雨；南北過渡地帶則既有對流性雷雨，也有穩定性陰雨，累計雨量較大。



值得注意的是，此次降雨過程不僅持續時間長，華北、黃淮等局地預計將出現同期少見的強降雨。



中國氣象局此前發布的2026年主汛期氣候趨勢預測顯示，6月至8月，北京、天津、河北東部、遼寧、吉林、黑龍江等地降水較常年同期偏多二至五成。



記者注意到，最近十幾年來，在全球氣候變暖背景下，主雨帶位置相對集中並穩定在華北、東北地區，表現出“北擴”趨勢。2020年以來，雨帶北移現象愈加明顯，社會各方和公眾需關注這一變化及其帶來的相關影響。