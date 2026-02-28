學者：大陸可在統一前就讓台胞感受統一利好

中評智庫基金會董事長羅祥喜（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京5月18日電（記者 海涵）清華大學台灣研究院15日舉辦“和平統一前景”學術研討會。學者指出，和平統一紅利的釋放應當著眼長遠，大陸完全可在統一前就讓台胞在共同實踐中切身感受統一的好處。



這場研討會的議題聚焦和平統一給台灣帶來的實際好處、兩岸協商統一的議題與條件、以“一國兩制”保障台灣現有制度和生活方式的具體安排等，十餘位來自北京、天津、上海、江蘇、福建、香港等地的涉台學者參與討論。



中評智庫基金會董事長羅祥喜表示，大陸不需要等到統一那一刻，才讓台灣同胞感受統一的好處。大陸完全可以在宣示和承諾統一後台灣現有社會制度和生活方式不變的同時，在統一之前就大幅、深度、制度性開放台灣同胞參與大陸的政治、經濟、社會治理，在共同實踐中讓台灣同胞切身感受統一的好處，比如鼓勵和支持符合條件的台灣專業人士擔任大陸各級政府部門的咨詢顧問、特約研究員，參與政策咨詢、規劃論證和績效評估，吸納台胞進入基層自治組織，共同治理小區等等。



廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，在展現和平統一利好的過程中，要照顧台灣同胞的心理感受，對可能的利益受損群體做好安撫、補償。和平統一紅利的釋放應當著眼長遠，給予台灣民衆穩定的心理預期。在和平統一過程中要妥善回應台灣民衆的核心關切，幫助台灣解決經濟發展上面臨的困難，切實提高台灣民衆收入水平和生活便利性。



福耀科技大學數字經濟與管理學院教授朱磊提出當前兩岸統一面臨的三大歷史性變局——科技智能化催生出兩岸統一前的跨時空融合與制度外融合的新興融合方式。經濟開放性奠定了兩岸統一與融合發展的雄厚基礎，可以為台灣同胞提供更多的切身利益與發展機遇，提升兩岸經濟社會的整體治理效能。文化整體觀讓中華文明的集體主義精神與“兩岸命運共同體”理念，在共同的文化基因下，凝聚兩岸統一所必需的更廣泛的情感共鳴與價值認同。