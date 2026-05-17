國民黨：特朗普的談話重重打臉民進黨政府

中評社台北5月17日電／美國總統特朗普針對台灣議題的談話持續引發關注。國民黨17日指出，特朗普已明確將對台軍售視為美中談判籌碼，更表態不支持“台獨”、無意為台海戰爭出兵，且“賴政府”還一再宣稱“台美關係史上最佳”，但台灣明顯已經成為美中角力下的談判籌碼。



國民黨指出，《紐約郵報》引述特朗普說法提到，對台軍售目前暫時擱置，“取決於中國”，並稱這是“非常好的談判籌碼”；《獨立報》則以“特朗普不想跑9500英里到台海打仗”為題，報導特朗普不願為台海戰爭出兵；《福斯新聞》也引述特朗普表示，不希望有人因美國支持而走向獨立。



國民黨表示，相關談話等同重重打臉民進黨政府長期操作的“台美關係史上最佳”論述，民進黨一方面持續推動高額對美軍購，另一方面又寄望美國在台海爆發衝突時出兵協防，但特朗普言談間已清楚透露，美方並不支持“台獨”，台灣更已成為美中角力下的重要談判工具。



國民黨也引述《福斯新聞》標題指出，特朗普警告台灣不要期待美軍提供空白支票；《南華早報》則報導，特朗普對是否批准對台軍售態度曖昧，稱“可能會，也可能不會”，並再次強調“取決於中國”。



國民黨批評，民進黨政府嚴重誤判台美關係與兩岸情勢，並認為習特會後，民進黨長期主張的“台灣是主權獨立國家”論述，已逐漸面臨國際現實挑戰。



國民黨呼籲，民進黨應正視特朗普在習特會後釋出的警訊，重新檢討兩岸政策，並主張廢除“台獨黨綱”、回到“九二共識”的共同政治基礎，強調台海和平才是台灣2300萬人民真正的期待。