法國：不資助用人工智能取代創作者的影視作品

中評社香港5月17日電／法國文化部長卡特琳·佩加爾16日在第79屆戛納電影節期間表示，國家電影和動畫中心計劃修改對創作項目的資助規則，以保護創作免受人工智能的衝擊。



佩加爾當日在戛納出席活動並向電影從業者發表講話，其間談及人工智能給行業帶來的挑戰。她表示，國家電影和動畫中心“將很快修改相關資助規則”，以確保遵循“支持人類創作”的原則。



新華社報導，佩加爾強調，創作行為是人類的本質特徵。她說，人工智能是一種工具，可以加快、簡化、豐富電影製作過程；但是，一部作品是一種視角、意圖和情感，任何算法都無法做到這點。



佩加爾明確表示，國家電影和動畫中心“今後不會資助沒有作者的作品”。她同時強調，這並不意味著“受到資助的作品中禁止使用人工智能”，而是不會資助那些“用人工智能取代創作者的作品”。在配音領域，佩加爾同樣表示：“衹有人類的演繹才能獲得支持。”



法國國家電影和動畫中心是法國文化部下屬公共機構，核心職責是扶持電影、視聽、電子遊戲等產業的創作項目，資助相關領域創作者，同時負責監管電影和視聽市場、保護和傳播相關遺產，確保產業健康發展。



第79屆戛納電影節于5月12日至23日在法國南部海濱城市戛納舉行。