宋偉：中美關係改善面臨窗口期但需著眼長遠

中國人民大學國際關係學院教授宋偉（中評社 曹晶攝） 中評社北京5月18日電（實習記者 曹晶）特朗普三天的訪華行程於5月15日結束，中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉在接受中評社採訪時指出，習特會後，中美關係有望迎來明顯改善，且這一窗口期與美國中期選舉節奏密切相關，具備形成實質性政策成果的空間。



宋偉認為，相較於過去一些美國領導人，特朗普更可能從經濟利益、國內政治利益而非戰略利益的角度出發，在中美共同利益領域推動合作；即便在部分敏感領域，中美也並非完全沒有達成實質性合作的可能。



16日，由中評智庫基金會、中國評論通訊社主辦的主題為“‘習特會’後中美關係展望”的思想者論壇在北京舉辦。中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉接受中評社記者採訪，就習特會後中美關係可能出現的變化及其影響等問題作出分析。



宋偉認為，習特會後，中美關係在功能性領域的合作出現較大改善的可能性正在上升。做出這一判斷，並不只是因為習特會上兩國領導人釋放出積極信號，也在於當前美國國內政治狀況為中美關係調整提供了一個相對特殊的窗口期。



他指出，特朗普政府在中期選舉前面臨一定政治壓力，需要在內政外交上拿出可見成果；而中美關係作為美國對外關係中最重要的雙邊關係之一，恰恰具備形成政策成果的空間。



從中美關係改善的具體領域看，宋偉認為，首先可能體現在一些政治敏感性較低、但現實需求較強的功能性領域，例如禁毒合作、人文交流等議題。雙方過去本就有合作基礎，恢復和推進的阻力相對較小，也更容易在短期內形成可見進展。

