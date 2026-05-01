快評：習特會訊號清晰　改善兩岸關係是正道

中評社快評/“習特會”確立了中美構建“建設性戰略穩定關係”的新框架，特朗普明確表態“不想看到台灣獨立”，並直言不願為此捲入戰爭。這一重大變化，向台灣執政者傳遞出清晰的信號：倚美謀“獨”不可行，務實改善兩岸關係才是正道。



首先，必須認清三項結構性現實：一是美國已將台灣問題納入“大國交易語境”，對台軍售從制度程序轉向總統個人裁量；二是特朗普以個人化語言表達反對“台獨”的立場，並事實上拋棄了“六項保證”，戰略模糊的制度基礎正在鬆動；三是中美在“維護台海和平穩定”這一最大公約數上達成共識，意味著美方將更傾向於約束“台獨”冒進，而非無條件支持台灣。



其次，台灣分裂勢力應徹底摒棄“倚美謀獨”的錯誤路線。長期以來，民進黨當局沉浸在中美必陷“修昔底德陷阱”的舊思維，將外部勢力遏制中國發展視為“台獨”的靠山。然而，“習特會”證明，中美兩大國完全有能力管控分歧、尋求合作。當美國總統公開表示“不希望有人因為美國支持就宣佈獨立”時，所謂“台獨保護傘”已不復存在。



第三，應積極思考務實改善兩岸關係的路徑。 習近平主席明確指出“‘台獨’與台海和平水火不容”，這既是警告，也指出了唯一正確的方向。台灣執政者應停止挑釁，回歸兩岸共同政治基礎，促進兩岸交流，主動釋放善意，推動兩岸交流合作，而非被動等待被定義。

