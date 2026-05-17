仇長根：特朗普涉台表態澆滅“台獨”幻想

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、環太監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社北京5月18日電（記者 海涵）特朗普在結束訪華行程後就台灣問題發聲。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、環太監事會主席仇長根日前就此對中評社表示，這是要明確澆滅“台獨”幻想，也體現了習特會最關鍵的涉台核心共識。



特朗普受訪時談到，“我不想看到台灣獨立，然後我們還要跋涉9500英里去打仗”“我們不想看到有人因為美國支持就說‘讓我們獨立吧’”。



仇長根分析，特朗普前一句話意在對中方兌現一中承諾，以換取中美合作；第二句話本質上是“務實避戰”，符合美國利益。這兩句話對台灣而言，是明確澆滅“台獨”幻想。



仇長根說，在中美元首會晤中，習近平明確告訴特朗普，台灣問題是中美關係中最重要的問題，強調“台獨”與台海和平水火不容，並指出台灣問題若處理不當，可能引發中美之間的衝突碰撞。習近平把台海問題的危險性當面清晰告知美方，這是前所未有的嚴正表態。



“中美雙方領導人的講話絕不是隨口說說，而是這次習特會最關鍵的涉台核心共識。”仇長根強調。



他也直言，白宮就中美元首會晤發布的紀要沒有提及台灣，是一種策略性“冷處理”。特朗普在習特會後才就台灣問題表態，玩的是“場合策略”，即正式場合“低調”、接受採訪“交底”。

