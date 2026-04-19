專論：從《給阿嬤的情書》看時代文化渴求

《給阿嬤的情書》的成功，不僅僅停留在票房層面，它還指向一個更深遠的文化命題——如何通過影視作品增強民族精神自信，搭建兩岸同胞的情感橋樑。（圖源：電影《給阿嬤的情書》官方微博） 中評社香港5月18日電（評論員 楊流昌）據內地媒體報導，5月16日周六當天，電影《給阿嬤的情書》單日票房突破1億元人民幣，成為今年五一檔以及5月份的冠軍。一個幾乎沒有明星、全程潮汕方言、製作成本僅1400萬元的“三無”電影，在五一檔以1.6%的超低排片開局，卻憑借口碑一路逆襲，單日票房破億、豆瓣評分9.1分、累計票房已突破4億元、平台預測最終票房將突破15億元——這不是童話，而是《給阿嬤的情書》在這個春天交出的真實成績單。當觀眾從影院走出，一邊抹眼淚一邊在社交媒體上寫下“哭掉一包紙巾”“後勁好大”，當“華語電影很久沒有這樣的高分了”沖上熱搜，我們需要追問的是：一封從潮汕寄出的“情書”，為何能抵達全國億萬觀眾的內心？



一、真誠與克制：對“注意力經濟”的精神反抗



《給阿嬤的情書》爆紅，首先源於它在精神層面觸碰到了當下社會的深層焦慮。



這個時代正在經歷一場感知的貧困。算法推薦製造著同質化的敘事，視覺奇觀堆砌著表層的震撼，短視頻訓練著日益浮躁的注意力——在這個“注意力經濟”當道的世界裡，電影中那些被商業邏輯視為“無效時長”的沉默——飯桌上的碗筷碎響、昏燈下摩挲信紙的枯手、阿嬤在灶台前長久的背影——恰恰構成了對當下最優雅的反抗。它逼迫觀眾放下被碎片化內容馴化的觀看習慣，重新調動起瀕臨退化的感知能力，去捕捉那些藏匿於日常褶皺中的生命細節。



比形式層面的慢美學更深的，是精神層面的“慢關係”。當“快”“省”“淡”成為一種社交常態，當數字化連接以幾何倍數增長、而真正的情感深度卻日益稀薄，人們對“慢節奏、深關係，以及笨拙卻綿長情誼”的渴望，便被壓抑到了心底。謝南枝以一個陌生人的身份，用近二十年的代筆與匯款，撐起兩個遠隔山海的家——這種跨越血緣、不求回報的“有情有義”，在今天這個一切都被量化的世界裡，成了一面照見精神缺失的鏡子。觀眾為之動容，未必僅僅因為感動於故事，更因為他們在銀幕上看到了自己正在丟失的東西：那種可以持續數十年的、不計成本的、沉甸甸的“義”。



這也正是《給阿嬤的情書》對當下社會精神缺失的有力回應。在一個情義被工具化、關係被契約化的時代，它用一封封“僑批”，提醒我們有一種價值值得用一生去守護，有一種情分可以跨越山海、穿越時間。導演藍鴻春說，影片的底色正是那種“做人有情有義”的特質，呈現出中國人心系故土、注重家庭的樸素價值觀。而正是這種底色的回歸，讓無數觀眾在影院中感受到了久違的精神慰藉。

