特朗普：如果伊朗不迅速行動　將一無所有

中評社香港5月18日電／美國總統特朗普17日在社交媒體發文稱，如果伊朗不迅速行動，“將一無所有”。



特朗普寫道：“對伊朗而言，時間緊迫，他們最好迅速行動，否則將一無所有。刻不容緩！”



新華社報導，特朗普當天早些時候與以色列總理內塔尼亞胡就伊朗局勢通電話，討論重啟對伊朗軍事行動的可能性。



據美國阿克西奧斯新聞網站17日援引兩名美國官員的話報導，預計特朗普19日在白宮戰情室與其國家安全團隊主要成員舉行會議，討論對伊朗再次動武的選項。