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特朗普：如果伊朗不迅速行動　將一無所有
http://www.CRNTT.com   2026-05-18 08:57:03
　　中評社香港5月18日電／美國總統特朗普17日在社交媒體發文稱，如果伊朗不迅速行動，“將一無所有”。

　　特朗普寫道：“對伊朗而言，時間緊迫，他們最好迅速行動，否則將一無所有。刻不容緩！”

　　新華社報導，特朗普當天早些時候與以色列總理內塔尼亞胡就伊朗局勢通電話，討論重啟對伊朗軍事行動的可能性。
 
　　據美國阿克西奧斯新聞網站17日援引兩名美國官員的話報導，預計特朗普19日在白宮戰情室與其國家安全團隊主要成員舉行會議，討論對伊朗再次動武的選項。

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