【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：如果伊朗不迅速行動 將一無所有
http://www.CRNTT.com
2026-05-18 08:57:03
中評社香港5月18日電／美國總統特朗普17日在社交媒體發文稱，如果伊朗不迅速行動，“將一無所有”。
特朗普寫道：“對伊朗而言，時間緊迫，他們最好迅速行動，否則將一無所有。刻不容緩！”
新華社報導，特朗普當天早些時候與以色列總理內塔尼亞胡就伊朗局勢通電話，討論重啟對伊朗軍事行動的可能性。
據美國阿克西奧斯新聞網站17日援引兩名美國官員的話報導，預計特朗普19日在白宮戰情室與其國家安全團隊主要成員舉行會議，討論對伊朗再次動武的選項。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
社評：中美默契共管台獨風險 大勢不變
(2026-05-18 07:51:31)
仇長根：特朗普涉台表態澆滅“台獨”幻想
(2026-05-18 07:49:07)
美專家：中美探討更穩定的“競爭共存”模式
(2026-05-18 00:49:15)
關注：特朗普棒打“台獨” 藍軍機會來了
(2026-05-18 00:45:51)
關注：特朗普講大白話 抗中保台還推得了？
(2026-05-18 00:25:25)
關注：綠陷焦慮 鬆綁兩岸觀光緩和僵局？
(2026-05-18 00:24:36)
美專家：是否對台軍售影響中美關係未來走勢
(2026-05-18 00:15:11)
李華球：美對台政策將連動2028台灣大選
(2026-05-18 00:04:03)
賴清德：捍衛現狀沒有“台獨”問題
(2026-05-17 21:46:25)
伊朗股市將於5月19日恢復交易
(2026-05-17 17:28:50)