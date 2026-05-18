樊振東不敵勒布倫兄弟　薩爾布呂肯乒乓球衛冕

中評社香港5月18日電／在17日舉行的歐洲乒聯男子冠軍聯賽“最終四強”決賽中，儘管樊振東沒能拿下一勝，但他效力的德國薩爾布呂肯仍以大比分3:2擊敗法國的尼姆/蒙彼利埃聯盟隊，成功衛冕。



樊振東先後在第一盤和第四盤出場，但分別以0:3不敵艾利克斯·勒布倫和費利克斯·勒布倫。儘管他未能為球隊拿分，但薩爾布呂肯仍憑藉其他隊員的發揮在主場艱難捧杯。



新華社報導，首盤比賽，樊振東以6:11、8:11、9:11不敵艾利克斯·勒布倫。第二盤，莫雷加德在三局均戰至關鍵分的情況下，以15:13、15:13、12:10擊敗費利克斯·勒布倫，為主隊扳平總比分。



第三盤，達科·約奇克以12:10、11:4、11:7戰勝安托萬·哈查德，薩爾布呂肯以2:1反超。第四盤樊振東再次登場，以6:11、11:13、8:11負於費利克斯·勒布倫，雙方總比分戰成2:2。



決勝盤中，莫雷加德以3:1擊敗艾利克斯·勒布倫，幫助薩爾布呂肯以總比分3:2險勝對手，實現自2023年以來的歐冠四連冠。



前一天的半決賽中，薩爾布呂肯以3:0擊敗波蘭的格羅濟斯克隊，晉級決賽。樊振東當天在首盤直落三局取勝，並當選全場最佳球員。



去年6月，薩爾布呂肯俱樂部宣佈了樊振東的加盟。今年3月，該俱樂部宣佈，樊振東將在本賽季結束後加盟杜塞爾多夫俱樂部。



2024年巴黎奧運會上，樊振東奪得男單金牌並與隊友一起為中國隊拿下男團金牌，個人成為包攬世界盃、世乒賽、奧運會單打冠軍的大滿貫選手。