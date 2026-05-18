加拿大確診一例漢坦病毒感染病例

中評社香港5月18日電／加拿大公共衛生署17日證實，該國國家微生物實驗室經過復核檢測，正式確診一名正在不列顛哥倫比亞省接受隔離的“洪迪厄斯”號郵輪乘員感染漢坦病毒。



該患者於三天前出現發熱、頭痛等輕微症狀，隨後被送醫，其15日的漢坦病毒初步檢測結果呈陽性，16日被不列顛哥倫比亞省衛生部門通報為“推定陽性”（疑似病例）。該患者正進行隔離治療，其伴侶的檢測結果為陰性。



新華社報導，加拿大公共衛生署17日發表聲明稱，尚未發現其他病例。所有高風險接觸者均已隔離，並將繼續接受當地公共衛生部門的密切監測。對加拿大普通民眾而言，此次漢坦病毒感染的總體風險仍然較低。



目前，有10名加拿大籍人員因“洪迪厄斯”號疫情被隔離觀察，其中4人在不列顛哥倫比亞省進行為期21天的隔離，另外6人在艾伯塔、安大略和魁北克三省。另有26名曾與確診病例搭乘同一航班的人員也被要求進行健康監測。



由荷蘭“泛海探險”公司運營的“洪迪厄斯”號郵輪4月1日從阿根廷烏斯懷亞出發，前往非洲島國佛得角，途中爆發漢坦病毒聚集性感染，造成三人死亡。除25名船員和兩名醫療人員外，“洪迪厄斯”號上的其他人員已被轉運至相關國家。荷蘭政府15日說，該郵輪預計18日抵達鹿特丹港，屆時大部分船員將在荷蘭隔離觀察6周。