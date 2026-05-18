古巴：美國捏造虛假文件　為制裁和侵略找借口

中評社香港5月18日電／古巴外交部長羅德里格斯17日指責美國政府捏造虛假文件，為收緊對古制裁以及可能的軍事侵略尋找借口。



羅德里格斯在社交媒體發文說，美國政府“日復一日地編造虛假文件”，為其對古巴人民發動殘酷的經濟戰和最終的軍事侵略提供“正當性”。他批評部分美國媒體散佈相關謠言，強調古巴不以戰爭威脅他國，堅持捍衛和平，同時會依據《聯合國憲章》承認的合法自衛權，做好應對外來侵略的準備。



新華社報導，古巴外交部副部長德科西奧也在社交媒體上發文說，反古勢力為軍事侵略而編造的借口“愈發荒誕”。他強調，美國是侵略者，古巴將對侵略行為行使合法自衛權。



美國阿克西奧斯新聞網站當天早些時候援引美國機密情報文件報導稱，古巴軍方在俄羅斯和伊朗協助下採購了300多架軍用無人機，並於近期開始討論利用這些無人機襲擊關塔那摩美軍基地、美軍艦船及佛羅里達州基韋斯特市的可能性。一名美國高級官員說，美國政府將古巴視為威脅，這些情報文件可能成為美國對古巴採取軍事行動的借口。



美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際“接管古巴”。古巴方面回應，美方軍事侵略威脅升至“危險且前所未有的程度”，但古巴不會屈服，將堅決捍衛國家主權和獨立。