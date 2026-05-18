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金正恩：要特別加強朝韓邊境的軍力部署
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2026-05-18 09:51:24
中評社香港5月18日電／據朝中社今日報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩17日召開朝鮮人民軍全軍師旅指揮員會議，要求特別加強守衛南部邊境的一線部隊，把邊界築成堅不可摧的要塞。
報導說，金正恩在會議上提出關於適應現代戰爭變化模式和朝鮮人民軍發展趨勢，整頓訓練體系、加強實用訓練的方針。
金正恩說，隨著朝鮮人民軍軍事技術裝備快速現代化，要重新定義各方面作戰概念，並積極推進將之運用於各部隊戰鬥訓練的計劃工作。
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