“張雪機車”世界超級電單車賽捷克站再奪冠

德比斯駕駛張雪機車在捷克站出賽。（新華社） 中評社香港5月18日電／在17日進行的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第二回合正賽中，中國摩托車製造商“張雪機車”的法國車手瓦倫丁·德比斯贏下一場激烈纏鬥，包攬本站兩回合冠軍的同時，為自己和車隊拿下賽季10場比賽以來的第五冠。



此戰過後，德比斯以147分升至車手積分榜第二位，超越西班牙車手馬西亞；“張雪機車”以149分繼續位列製造商積分榜第三。



相較於16日首回合長時間領跑取勝，德比斯在第二回合遭遇了更為強勁的挑戰。他與雅馬哈車隊土耳其車手恩居展開拉鋸戰，多次交替領先。最終，德比斯在最後一圈中後段完成關鍵超越並封死路線，率先衝線。恩居繼首回合後再次獲得亞軍。“張雪機車”的另一名車手卡裡卡蘇洛以第10名完賽。



新華社報導，賽後德比斯說：“今天恩居非常強，給我製造了很大壓力。當我在某些位置超過他之後，我能看到他馬上改變騎行線路和方式，防止我下一次再從同樣的地方超過他。所以我必須不斷想出新的辦法去完成超車。最後一圈，我決定在一個此前沒有嘗試過的位置發動進攻。我看到他沒有預料到我會在那裡出手。”



“非常感謝我的車隊。他們又一次改進了賽車，我騎起來感覺非常舒服，今天的圈速也非常快。感謝‘張雪機車’，感謝車隊。”德比斯說。



恩居賽後表示：“‘張雪機車’稍快一些，我們還需要繼續努力。今天我們拿到第二名，但我相信我們很快就會贏。”



本賽季WSBK共12站，第六站西班牙阿拉貢站將於5月29日至31日舉行。