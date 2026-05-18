中國衛星導航產業產值超6000億元

中評社香港5月18日電／從城市到山川手機提供穩定車道級導航，走入無人區腕錶通過衛星發送信息，萬畝良田無人農機“厘米級”精準作業……中國北斗衛星導航系統正持續以前所未有的深度和廣度，賦能千行百業。



5月18日，《2026中國北斗時空產業發展白皮書》在京發佈。白皮書數據顯示，2025年，中國衛星導航產業總體產值達6290億元，同比增長9.24%。



面對人工智能的加速演進，北斗也經歷著變革與跨越。



新華社報導，根據白皮書，當前中國衛星導航產業正向北斗時空產業升級。以北斗衛星導航系統為核心，深度融合移動通信、室內定位、人工智能等前沿技術，構建起“天地一體、無縫覆蓋、智能高效”的融合技術體系。



“如果數字經濟是一輛高速列車，北斗就如同它的‘鐵軌’和‘時刻表’。”中國衛星導航定位協會會長張輝峰表示，北斗將不僅提供“你在哪兒”的信息，也提供“何時、何種環境下、該如何智能決策”的支持。



農業領域，“北斗+物聯網/遙感”構建一體化智慧農業體系，讓黑龍江的無人農機在2025年春耕中實現耕作精度優於2.5厘米，作業效率提升超三成。



交通領域，北斗與5G、慣導技術融合，幫助天津港、寧波舟山港無人集卡實現厘米級精準停靠，港口作業效率提升30%以上。



能源領域，國網新疆塔城供電公司運用“北斗+無人機”模式開展輸電線路巡檢，顯著提升效率，極大緩解一線巡檢人員短缺。