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日媒：駐日美軍一士兵涉嫌盜竊被日警方逮捕
http://www.CRNTT.com   2026-05-18 10:14:27
　　中評社北京5月18日電／據日本共同社報導，一名駐日美國海軍士兵17日因涉嫌盜竊錢包等物品而被當地警方逮捕。

　　報導說，事件發生於當地時間17日2時15分（北京時間17日1時15分）左右。嫌疑人在日本長崎縣佐世保市一輛出租車內，涉嫌盜竊裝有錢包、智能手機等價值約10.5萬日元（約合4503元人民幣）物品的紙袋。出租車司機撥打報警電話稱，一名男子突然上車，與車內女子發生爭執，隨後偷走紙袋。

　　報導還說，這名美軍士兵隸屬於美軍佐世保基地，其對部分指控表示否認。

　　來源：新華網

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