半稅大減成本　大宗商品企業研來港

中評社香港5月18日電／香港近年積極建立大宗商品生態圈，強化金融中心功能。特區政府為吸引不同類型機構來港發展，推出“促進產業和投資優惠政策包”。投資推廣署表示，政策包能為大宗商品貿易商提供利得稅減半的稅務優惠，大幅降低大宗商品商的營運稅務成本。另稱北都擁位置優勢，有利建設大宗商品生態圈。



大公報報導，投資推廣署運輸物流及工業總裁王國藩表示，中國每年在國際市場上用大量資金採購大宗商品，又鼓勵企業將大宗商品的國際貿易、實物交割及結算業務落戶香港，這對香港未來的發展有利。此外，北部都會區是香港未來最核心的發展重點，由北都到深圳關口只需5至10分鐘的路程，即使是最近在中國台灣的交割地點，到深圳關口也需要幾天至一星期的時間，故此香港發展大宗商品生態圈有很大優勢。



吸引貿易與供應鏈服務商



事實上，對全球大宗商品公司來說，香港有很大的吸引力。王國藩表示，“促進產業和投資優惠政策包”的申請要求是在香港必須僱用至少3名具備相關資質的全職員工，以及年度貿易營業額不少於7億元，相信很多企業都能達到這個要求，透過優惠政策包享有8.25%的半稅優惠。王國藩更強調，希望吸引不同類型的大宗商品交易公司來香港發展，包括貿易商、供應鏈與物流綜合服務商、商品交易機構等，將推出專屬客製化方案，讓企業瞭解優惠政策，而近期已有不少公司表示對在香港發展有很大興趣。



王國藩表示，大約十多年前香港曾是亞洲區內重要的大宗商品交易中心之一，但由於未有提供稅務優惠，令很多大宗商品貿易商流失。不過，有些已離開香港的公司表示，目前覺得香港的稅制變得十分吸引，除了半稅優惠十分重要外，有些國家的稅務優惠是需要每年檢討、可能隨生意額增長而增加稅項支出，當貿易商在當地的生意額大幅增加時，優惠稅率便變得不再吸引。但香港的稅務優惠是維持不變的，一年後如此，幾年後也是如此，只要最低年度貿易營業額不少於7億元及僱用至少3名員工，即使生意額增加，稅率依然是8.25%，故此香港的稅制對很多大宗商品公司來說有很大吸引力。



此外，被問及早前在LME亞洲周研討會上，倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張柏廉表示，香港的LME認可倉庫一年翻近四倍，香港自2025年正式被納入LME認可交付地點，並批准倉庫運作後，認可倉庫數量從一年前的4個快速飆升至目前的15個（由7家專業營運商經營）。



緩解倉儲土地不足痛點



王國藩表示，為解決香港大宗商品公司倉儲土地不足的痛點，投資署正緊密配合物流發展局以及洪水橋產業園有限公司，透過北部都會區的戰略土地規劃，多管齊下提供硬件解決方案，而且會彈性處理企業的進駐需求，而目前已有多個包括工業及其他範疇的公司正在洽談使用土地。