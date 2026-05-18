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高手過招！火箭軍某部組織裝備搶修維護競賽
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2026-05-18 10:11:25
中評社北京5月18日電／近日，火箭軍某部組織裝備搶修維護競賽。比賽緊貼實戰，按照“全員訓、隨機抽、集中比”模式，全程模擬戰場複雜環境，重點檢驗通用運輸車駕駛員的維護保養、常見故障排除能力。
來源：中國火箭軍
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