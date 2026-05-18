中銀︰股市暢旺　財管服務需求大

中銀香港個人金融產品部總經理周國昌（左）及中銀人壽執行總裁鄧子平。(大公報) 中評社香港5月18日電／隨著香港經濟向好，中銀香港（02388）2025年財富管理收入按年增長40%。中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，對2026年業務前景維持審慎樂觀，指在零售復甦、股市交投增加、IPO市場暢旺及樓市回暖帶動下，預期今年財富管理及按揭需求可望持續。



證券業務收入大升40%



大公報報導，中銀香港去年基金分銷收入及資產管理規模（AUM）均按年升40%，基金銷售市佔率連續四年上升，保險分銷收入按年增長超過五成。股票方面，股市暢旺帶動2025年股票交易顯著增長，證券收入按年增加四成，“抽股易”IPO認購筆數倍增。在利率由高位回落下，該行持續優化存款結構，代發薪金額按年增17%，新造按揭宗數則連續七年保持市場第一。



周國昌表示，儘管面對地緣政局不確定性，香港整體經濟仍然體現穩中有進，外貿、零售、股市及樓市均呈向好態勢。他指，今年首季中銀經營收入穩定，稅後溢利按年增長7%，個人銀行及財富管理業務保持平穩發展。他指，中銀香港今年將重點服務高端、年輕、銀髮及跨境客群，並把握大灣區互聯互通及人民幣國際化機遇，推動業務增長。



面對不明朗因素，他指出，客戶目前更重視風險管理，除保險產品外，亦較偏好短債基金、高評級債券、多元資產及派息基金，部分高端客戶亦增加配置結構性產品，以在波動市況下鎖定回報。



中銀人壽執行總裁鄧子平表示，去年香港保險市場表現優於其他經濟板塊，而中銀人壽表現更優於整體市場，2025年全年新造標準保費達258億元，按年躍升近5成，並創公司歷史新高。其中電子渠道新造標準保費逾30億元，市佔率39%，人民幣保險業務市佔率逾五成，兩者均居市場首位。