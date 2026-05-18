美股藏危機　金融股逆市跌

中評社香港5月18日電／近期半導體股份狂升，推動美國標指及納斯達克指數再創新高，但摩根大通、VISA、萬事達等金融類股份卻逆市下跌，從中反映私募信貸風險隱患未除，投資者有很大戒心，隨時成為美股暴跌的導火線。



據大公報報導，為了保持強大算力，美國科技企業持續大幅增加人工智能芯片、大模型及數據中心等硬件、基礎建設等投資，加上記憶體、存儲芯片持續供不應求，全球掀起半導體股炒風。由於三星電子、SK海力士股價勁升，截至上周五止，韓國股市年內大升逾77%，在全球股市之中表現最標青，遠勝MSCI環球股市指數年內8%的升幅；美股則有英特爾、英偉達等芯片股支持，收復了年初失地，特別是英特爾股價年內瘋漲194%，推動今年來標指及納指分別上升8%及12.9%，而道指則升約3%。



依賴半導體股支撐升市



不過，美股再創新高背後，潛藏重大危機，因為升市高度集中在人工智能（AI）、半導體股之上。若然不計半導體股份的升幅，美股可能原地踏步，甚至不升反跌。事實上，高盛已發出風險警示，AI相關股份在標普500指數中的市值比重升至48%，而2022年的比重衹有22%。換言之，美股出現AI相關股份市值高度集中的情況，將會加劇市況波動性，令指數上落幅度大增。由於資金流向及投資情緒變化大，當心未來一兩個月美股市況會逆轉向下，例如上周五美國半導體股全面下跌，納指下跌1.54%，似乎美國科技股也支撐不住了。



摩通富國萬事達紛插水



其實，目前美股升市不全面，是一個危險的警號，預示股市升勢難持久，最終打回原形，特別是美國金融類股份價格不升反跌，出現插水的情況，例如巴郡、VISA、摩根大通、美國銀行、萬事達及富國銀行等，股價截至上周五止，年內分別下跌4.1%、6.7%、6.6%、9.0%、13.1%、20.3%。美國金融股普遍逆市下跌具有啟示性，一定程度凸顯美國金融脆弱性，規模達1.8萬億美元至2萬億美元的私募信貸爆煲風險猶在，加上政府債務膨脹，長債息居高不下，上周五10年及30年期國債息分別升至4.597厘及5.128厘，信貸利率猛漲，隨時出現信貸違約風暴。



憂慮美信貸質素惡化



追蹤美國大型金融機構（如巴郡、摩通、美銀及VISA）的SPDR金融精選行業ETF（XLF），年內累積下跌逾6.2%，是標普指數11個類別股份中表現最差。由於金融股與美國經濟息息相關，金融股不尋常地走弱，代表美國經濟存在很大隱憂，尤其是能源價格高企推升通脹，融資成本不斷增加，30年期國債息已升至5.1厘，為近二十年最高，信貸質素隨時急速惡化，引發金融股更大拋售壓力，繼而拖冧美國股市。