陳茂波訪歐洲三國　推廣港金融

中評社香港5月18日電／財政司司長陳茂波昨晚啟程訪問法國、比利時及瑞士，推廣香港作為國際金融中心及跨境資金配置平台的角色。他於最新網誌中指出，近期國際貨幣基金組織（IMF）、穆迪及惠譽先後肯定香港的金融中心地位、信貸評級及穩定展望，反映外界對本港發展前景的認可，並有助吸引更多國際長期資金來港配置。



港前景獲國際組織肯定



大公報報導，陳茂波透露，此行將先赴巴黎出席打擊恐怖分子融資全球部長級會議，與80多個國家和地區代表商討合作，隨後轉往布魯塞爾及蘇黎世，與當地主要金融機構、私募基金、創投基金及家族辦公室負責人會面，冀進一步深化聯繫、招商引資。他認為，在當前國際政經格局多變下，加強面對面接觸和解說，有助海外工商及金融界更準確認識香港近況，以及香港在連接中國和亞洲市場方面的戰略價值。



他又提到，香港早年在財務行動特別組織（FATF）第四輪反洗錢及打擊恐怖分子融資評估中，成為亞太區首個獲評為合規的司法管轄區，為香港在相關國際議題上的參與和發言權奠下基礎。他並指，近期國際局勢出現若干較積極信號，為全球環境增添一定穩定性，也為香港強化對外聯繫提供較有利條件。



對於香港前景，陳茂波稱，IMF最新報告確認香港作為國際金融中心及“超級聯繫人”的角色，並認同北部都會區等政策有助推動創科及高增值服務發展，支持經濟增長和結構轉型；穆迪與惠譽則維持香港信貸評級及“穩定”展望。他認為，這些評估不單反映本港經濟基調、財政狀況及發展前景獲外界正面看待，也顯示特區政府持續對外解說的工作漸見成效，為全球投資者提供更清晰參考。



他續稱，近期市場動向亦印證香港營商環境仍具吸引力，包括有機構落戶或擴大在港投資、增聘人手及擴充辦公室。香港金融學院早前調查亦顯示，金融機構、行業協會、家辦及市場從業員對香港的信心，來自其完善監管制度、成熟金融市場、具競爭力稅制，以及資金自由流動等優勢。



陳茂波並指出，國家正大力發展新質生產力，推進人工智能、生物醫藥等戰略性新興產業，香港則擁有“金融＋貿易＋科研＋AI＋”多重優勢，可在對接國家“十五五”規劃及融入大灣區發展中，發揮國際接口角色。