大公報：創新思維與機制　加快產業園發展

中評社香港5月18日電／大公報今天社評說，特區政府向洪水橋產業園有限公司注資100億元方案近日獲立法會通過，標誌著產業園建設正式起步。洪水橋產業園董事局主席林健鋒昨日表示，產業園定位北都品牌，聚焦食品、醫療及大數據等行業，將以“度身訂造”模式吸引企業。產業園是北都建設的核心樞紐，肩負拓寬產業發展空間、優化經濟結構的重要使命，各界對此寄予厚望。未來要高效推進建設，需牢牢把握定位，創新招商政策機制，構建完備全鏈條產業生態，政府及工商界協力，加快打造香港經濟轉型的新引擎。



社評說，清晰定位是產業園成功的基石。洪水橋產業園明確聚焦高端食品科技、先進醫療器械及大數據應用，此三大領域既契合全球新興產業發展趨勢，更發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢。香港作為國際自由港，在食品安全標準對接、醫療器械國際認證、數據跨境流動等方面具備制度優勢。產業園定位“北都品牌”，不僅是要打造一個產業集聚區，更要成為展示香港高端製造與創新服務能力的窗口。相比周邊地區的產業園區，洪水橋必須走差異化路線：不追求大而全，追求專而精；不依賴低成本勞動力，依靠高技術含量和高附加值。明確的定位可避免重蹈部分工業邨產業雜亂、協同不足的覆轍，為後續招商引資和生態構建提供清晰方向。當務之急是盡快公布三大行業的具體細分領域和准入標準，讓潛在投資者有清晰預期。



創新招商政策是吸引龍頭企業入駐的關鍵。傳統“賣地招商”模式已難適應新經濟形態需求，洪水橋產業園提出“度身訂造”模式，是突破瓶頸的正確方向。這意味著從“企業找政策”轉向“政策找企業”，針對不同行業特性、不同企業需求提供個性化解決方案。昨日林健鋒表示，考慮予企業免稅五年的優惠，這是其中有效一招。當然，招商重點應放在產業鏈“鏈主”企業上，以一兩個龍頭帶動上下游集聚。同時需簡化行政程序，設立“一站式”服務窗口，從項目立項到投產運營提供全周期跟進。立法會通過注資是第一步，後續還需賦予產業園更大自主權，在土地審批、人才引進、資金跨境等方面探索突破性政策。招商成敗取決於細節和速度，各地招商競爭激烈，香港必須拿出“特事特辦”的魄力和效率。



打造完備生態鏈是產業園可持續發展的保障。產業園不只是企業的集合，更應是技術、資本、人才、數據等要素高效流動的創新生態系統。這需要“硬件”和“軟件”雙輪驅動：硬件方面，提前布局新一代通信網絡、智能電網、多式聯運物流節點等基礎設施；軟件方面，搭建共性技術研發平台、知識產權服務中心、行業標準檢測認證機構。除此外，亦要注重“留企業”、“留人才”的效果，林健鋒建議的“打造小社區、讓人才落地生根”，就是重要的方向。政府可牽頭設立產業引導基金，帶動社會資本投向園內初創和配套企業。同時強化與深圳及大灣區其他城市的產業協同，形成“香港研發轉化、灣區生產應用”的價值鏈分工。衹有在生態鏈完善的前提下，企業才能真正降低交易成本、激發創新活力，從而形成難以複製的競爭優勢。



社評說，洪水橋產業園承載著香港新型工業化和北都開發的雙重使命。產業園已擁有良好開端，但真正的考驗在於執行力。園區公司需以“破局”思維突破常規，工商界需以“長線”眼光投入資源，社會需以“建設性”態度支持發展。只要思路正確、決心堅定，洪水橋產業園必能成為帶動香港經濟轉型升級的強勁引擎，惠及香港各界。