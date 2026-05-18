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南部戰區海軍某大隊組織訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-18 10:25:25
圖為艦艇機動。
　　中評社北京5月18日電／夏日，南部戰區海軍某大隊組織訓練。

　　來源：解放軍報

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