伊波拉病毒爆發　香港強化檢疫防疫

中評社香港5月18日電／因應世界衞生組織將非洲爆發的伊波拉病毒定為“國際關注的突發公共衞生事件”，特區政府反應迅速，同日宣布啟動三級應變計劃下的戒備應變級別，保障公眾安全。特區政府在密切監察疫情變化的同時，有必要對現有防疫機製作系統性升級，提升防疫韌性。



大公報報導，伊波拉疫情在非洲多次爆發，致死率高達九成，至今沒有特效藥和疫苗。包括本港在內，世界各地都拍攝過多部以伊波拉為主題的電影，反映人們對伊波拉的恐懼。今次的疫情率先在剛果爆發，繼而傳播到鄰國烏幹達，目前已通報8宗確診個案，另有200多宗疑似病例和80宗疑似死亡病例。世衞組織認為，實際爆發規模可能遠大於所通報的範圍，而且存在區域爆發風險。



雖然本港從未有伊波拉確診個案，目前與疫情爆發區也沒有直航航班，爆發風險不高。但疫情無國界，特別是香港作為國際航空、航運樞紐，是人口密集的國際大都市，絕對不能掉以輕心。另一方面，經過沙士及新冠疫情衝擊，香港有豐富經驗，構建了完善防疫機制。在2008年已將伊波拉病毒列為必須申報的傳染病，可對疫情作出快速反應，故公眾不必過分憂慮。



今次啟動的戒備應變級別是三級應變體系的最低級別，包括在各入境口岸加強對由非洲抵港旅客的健康篩檢，發現懷疑個案立即轉介到公立醫院隔離治療；提升公眾教育；主動向世衞組織、疫情爆發區衞生當局索取資訊，按風險評估並採取相應的跟進和防控措施；擬定應變計劃，並與本地持份者進行演練，做好一切準備。



從荷蘭籍郵輪驚爆漢坦疫情，到非洲伊波拉疫情爆發，國際公共衞生安全事件警鐘頻鳴。特區政府一方面加強監察戒備，另一方面要考慮進一步健全防疫機制，包括設立足夠的隔離設施、強化風險評估能力、對高風險地區實施分級入境管制、完善與大灣區的跨境聯防機制等。總之，有備才能無患。