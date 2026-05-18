廣東高鐵大爆發　多條新線明後年通車

合湛高鐵將連接深湛高鐵等線路。圖為深湛高鐵深江段建設現場。 香港文匯報 中評社香港5月18日電／粵港澳大灣區向粵東西北地區延伸的高鐵網絡加快建設，多條新線進入架樑鋪軌或隧道貫通階段，明後年相繼建成通車。香港文匯報記者從廣鐵及廣東省交通部門瞭解到，廣清永高鐵爭取今年10月左右開建；在建的深汕高鐵、深南高鐵均計劃2027年建成通車；漳汕高鐵、合湛高鐵、武梅高鐵均預計2028年開通。這些新項目將共同推動廣東高鐵網從“大灣區單中心”向“區域多中心網絡化”格局升級，全面促進粵東西北地區與大灣區主要城市“2小時通達圈”成型。



香港文匯報報導，“目前，進一步打通粵港澳大灣區至粵東西北地區的高鐵網絡，是廣東完善內聯外通的綜合立體交通網的重點之一。”廣東省交通運輸廳有關負責人表示，此舉將為區域城市群、都市圈發展注入新動能，推動大灣區與粵東西北地區實現“2小時通達”。未來五年內，廣東全省鐵路運營里程累計將突破8，000公里，較去年底增長逾24%，其中高鐵里程佔一半以上。



漳汕高鐵等將共組沿海大通道



面向粵東，深汕高鐵、漳州至汕頭高鐵正在加快建設，助力形成國家“八縱八橫”高鐵網主通道之一“沿海通道”。中鐵十四局龍崗隧道項目負責人周勝利透露，目前深汕高鐵龍崗隧道橫崗段進入盾構掘進階段，填補了中國高鐵隧道洞內盾構全流程施工關鍵技術領域的空白，預計2027年全線通車。國鐵廣州局指出，深汕高鐵建成後，深圳中心城區至深汕合作區將實現半小時直達，1小時覆蓋粵東城市群。



漳汕高鐵廣東段近日也全面啟動橋樑架設施工，計劃於2028年全線建成開通，屆時實現高鐵從廈門2個多小時直達廣州，較現在省時近一半。國鐵廣州局表示，漳汕高鐵通車後，將與福廈高鐵、廣汕高鐵等共同組成沿海大通道，將打通“廣州－汕尾－汕頭－漳州－廈門－福州”東南沿海高鐵客運通道的關鍵節點，對於打破區域高鐵發展“瓶頸”具有重要意義。

