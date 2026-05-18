俄媒：俄打擊無人機方案比西方更實用

中評社北京5月18日電／據俄羅斯《觀點報》網站5月14日報導，為提高輕武器擊中無人機的效能，西方和俄羅斯分別提出了兩種不同的思路。俄羅斯開始研製專用子彈，而西方則專注於研發特殊的“智能瞄准鏡”。這兩種裝置的工作原理分別是什麼？為何俄羅斯的方案看起來更具前景？



俄方：尋求反無人機特製彈藥



近期，俄軍將開始列裝專門適用於AK-12和AK-74突擊步槍的5.45毫米口徑多彈頭子彈。這種裝入5.45×39毫米規格彈殼的子彈符合標準尺寸，旨在摧毀敵方的第一人稱視角（FPV）無人機。



特別軍事行動的經驗表明，軍隊不僅急需自動炮塔等集體防禦“小型空中目標”的手段，還需要能夠保護小隊以及個人免受無人機攻擊的單兵防空裝備。



使用霰彈的滑膛槍能較好勝任這項任務，只要掌握一定的技能，就能準確擊中敵方小型無人機。但是，這種武器卻不具備與敵方有生力量展開火力對抗所需的全部性能。霰彈槍的有效射程遠不及突擊步槍，霰彈甚至無法擊穿輕型防彈衣，而單兵可攜帶的彈藥量也很少。同時為士兵裝備霰彈槍和突擊步槍也並非良策：士兵負荷過重，影響其機動性。



解決這一問題的辦法是，讓突擊步槍具備打擊小型無人機的能力，即便達不到霰彈槍的水平，也要接近其效果。除了卡拉什尼科夫集團公司外，俄羅斯中央機械製造研究所和捷赫克里姆公司也在致力於解決這一難題。



捷赫克里姆公司研製的反無人機子彈的彈丸被放置在鍍鋅鋼制彈殼內，彈殼在從槍管射出後自動打開，釋放出霰彈，彈丸在離心力作用下迅速向四周飛散。除製造簡便、成本低廉外，這種子彈的優勢還在於彈丸初速高達700米/秒，這使得射手可以採用更小幅度的預瞄動作，甚至完全無需預瞄。加之這種子彈更重，其動能比傳統霰彈更大，在40米距離內能確保摧毀FPV無人機的任何部件。

