中國加力優化離境退稅措施擴大入境消費

在深圳文錦渡口岸，海關關員對離境旅客攜帶的“即買即退”商品進行驗核。（新華社 資料圖片） 中評社香港5月18日電／中國商務部等部門18日對外發佈關於加力優化離境退稅措施擴大入境消費的通知，提出提升退稅商店覆蓋率、實行小額抽檢制、優化“即買即退”服務等8條具體措施。



新華社報導，通知提出，鼓勵更多具備條件的商店備案成為退稅商店，科學優化商店佈局。支持各地遴選一批境外旅客較多的重點商圈、景區、市場、口岸，實現重點場所退稅商店基本全覆蓋。



實行小額抽檢制。自2026年7月1日起，對退稅銷售額1萬元以下的退稅申請單，按一定比例隨機抽取進行實物驗核。對退稅銷售額1萬元及以上的退稅申請單，仍逐單進行實物驗核。



進一步優化“即買即退”服務，推動“即買即退”異地互認，辦理“即買即退”業務的旅客可以在異地口岸辦結離境退稅業務。統一延長各地“即買即退”離境期限要求至28天。



自2026年7月1日起，允許海關、代理機構對退稅申請單、退稅物品銷售發票進行線上確認並辦理退稅，實現退稅全流程無紙化辦理。



通知還提出，在中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際消費品博覽會等重要展會設立離境退稅服務專區，為客商購物及退稅提供便利；進一步推動增加國際客運航線航班，便利遊客入境等具體舉措。