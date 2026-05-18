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東部戰區海航某部開展跨晝夜長航時飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-18 11:43:41
　　中評社北京5月18日電／近日，東部戰區海軍航空兵某部，組織開展跨晝夜、長航時不間斷飛行訓練，進一步錘煉部隊全天候、全時域作戰能力，有效錘煉官兵複雜環境下應急處置、協同作戰能力。

　　來源：東部戰區
 


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