東部戰區海航某部開展跨晝夜長航時飛行訓練

中評社北京5月18日電／近日，東部戰區海軍航空兵某部，組織開展跨晝夜、長航時不間斷飛行訓練，進一步錘煉部隊全天候、全時域作戰能力，有效錘煉官兵複雜環境下應急處置、協同作戰能力。



來源：東部戰區

