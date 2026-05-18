警惕！日本打造太空軍事網絡

日本雷達偵察衛星和光學偵察衛星的概念圖。（圖源：美國“太空”網站） 中評社台北5月18日電／近年來伴隨著美國“星鏈”互聯網衛星星座的廣泛應用，由大量在近地軌道上運行的小型衛星組成的網絡受到各方重視。執意推進再軍事化的日本也看到了這種衛星星座的軍事用途。《環球時報》報導，接受記者採訪的中國專家表示，日本發展太空偵察衛星網絡的目的，是為自衛隊持續強化的攻擊性武器提供“天眼”，這種趨勢將進一步模糊日本“專守防衛”原則的邊界，加快日本軍事鬆綁的步伐，對此國際社會必須保持高度警惕。



為遠程導彈提供“眼睛”



據日本共同社14日報導，日本防衛政務官若林洋平近日在國會參議院內閣委員會上稱，為確保作為“反擊能力”手段的遠程導彈具備實效性，由大量小型衛星組成的低軌軍事偵察網絡“衛星星座”已於今年4月啟用。分析人士認為，“衛星星座”的作用就像遠程導彈的“眼睛”，可以用於確定和監視攻擊目標。



所謂“反擊能力”，就是日本右翼心心念念多年的“對敵基地先發制人”的打擊能力，是其長期推動以“防禦”之名行“進攻”之實的最終結果。但由於此前日本“和平憲法”對自衛隊發展進攻能力的限制，日本在很長時間裡不但缺乏進攻性武器，而且也不具備配套的獨立偵察能力。如今日本自衛隊開始批量裝備多型遠程進攻性導彈，包括射程1000公里的“25式地對艦導彈”和“25式高速滑翔彈”，以及美制“戰斧”巡航導彈。這些武器的射程遠超日本本土，要用它們打擊千里之外的目標，就必須配套與之射程相匹配的遠程偵察和瞄准能力。



也正因為認識到偵察能力的重要性，在日本右翼勢力推進“反擊能力”的同時，日本防衛省也啟動了太空偵察網絡的建設。從1998年開始，日本就推動高度保密的“情報收集衛星”（IGS）項目，包括光學偵察衛星和雷達偵察衛星兩大類。公開資料顯示，當前日本約有8顆IGS衛星運行在距離地面約500公里的近地軌道上，其中最先進的“光學七號”和“光學八號”衛星的分辨率優於0.3米，意味著它們可以從數百公里高的太空，清晰分辨出地面上的汽車型號、道路標線，在軍事上具有極高的戰術價值，可以用於精確識別和確認目標；而“雷達八號”衛星的分辨率約0.5米，優勢是利用合成孔徑雷達穿透雲層、不受黑夜影響，實現對地面目標的連續監視。日本這些雷達和光學偵察衛星的組合，號稱能對全球地表所有地點每天都進行一次以上的拍攝。

