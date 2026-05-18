日本推進情報體系集權化軍事化轉型

日本航空自衛隊裝備的RQ-4B“全球鷹”無人偵察機。 中評社北京5月18日電／推動設立國家情報局、計劃出台保密反間諜相關法律、大規模組建專門的情報戰力量……日本當局近來在情報領域動作頻頻，推動政府、自衛隊等多層面整合升級情報力量，強化首相對情報工作的集權控制。分析人士指出，高市政府全方位推進情報體系向集權化、軍事化轉型，直接服務於其安保政策轉向和軍事擴張路線，將給地區乃至世界和平穩定埋下嚴重隱患。



體制集權——



首相垂直掌控情報資源



政府層面是日本本輪情報體系重構的重點。目前，日本政府情報工作分散於外務省、防衛省、法務省、警察廳等多個機構，由內閣情報調查室負責整合。為將國家情報體系“直攬”於首相之手，高市政府不顧社會反對聲音，拋出一攬子方案，核心是強化首相官邸集權。



新設國家情報會議及執行機構國家情報局。作為本輪情報改革的核心議題，日本計劃成立國家情報會議作為最高決策保障機構，由首相直接領導，負責統籌安保、反恐、反間諜等活動。國家情報局則被賦予跨部門的綜合協調權，可強制要求政府各省廳提供情報。此舉將打破戰後日本情報系統分散制衡、相互約束的格局，標誌著日本情報權力向首相高度集中。



謀劃新設對外情報廳。長期以來，日本一直試圖效仿美國中央情報局，成立專門的人力情報機構，強化對外情報搜集，但囿於搜集手段敏感、內外輿論壓力等未能實現。目前，日本執政聯盟達成共識，計劃成立對外情報廳，同時呼籲制定《情報活動基本法》，加強專業情報力量培養。



出台反間諜相關法律。2013年，安倍政府強行通過《特定秘密保護法》。在此基礎上，高市政府試圖實現新的突破，包括制定反間諜法，為監視和逮捕行動提供法律依據；醞釀《外國情報監視法》《外國代理人登記法》，授權相關機構通過行政監聽等手段，強制外國代理人登記報備其在日實施的相關活動。



此次國家情報體制重構的實質，是將原本分散的安全分析、反間諜、海外情報等職能進一步整合，從制度層面確立首相對全國情報資源的垂直掌控。新設的國家情報局將與直屬首相、負責外交安保政策的國家安全保障局同級，進一步強化了首相基於情報的決策主導權和安保掌控力。



隨著相關舉措落實，高市政府勢必一面擠壓憲法保障的民眾知情權與從業自由，一面加速夯實憲法明令禁止的服務戰爭的情報支撐能力，推動情報體制向架空“和平憲法”、突破“專守防衛”原則的危險方向轉變。

