演唱會帶旺港市道　內地歌迷兩小時消費9萬

上海歌迷金小姐來港觀看兩場林憶蓮演唱會，兩小時內已消費9萬港元。（大公報） 中評社香港5月18日電／香港盛事一浪接一浪，“盛事經濟”以及衍生的“票根經濟”帶旺消費市場。名歌手林憶蓮上周六（16日）起一連兩晚在啟德主場館舉行演唱會。啟德體育園表示，是次演唱會吸引不少內地及海外高消費力歌迷訪港，帶動住宿、餐飲及零售等多個消費環節。有內地歌迷兩小時內已消費9萬港元。



持票根可獲優惠



大公報報導，啟德體育園指出，為配合林憶蓮演唱會舉行，啟德零售館的指定商戶及餐飲品牌，為持當日門票的歌迷提供優惠，以吸引他們提早到場消費及停留，進一步放大“演唱會經濟”的乘數效應。上海歌迷金小姐表示，今次專程來港觀看兩場演唱會，計劃逗留4天。抵港首天便盡情購物，短短兩小時內已消費9萬港元，她表示，“香港的購物和美食餐飲，對我們而言仍然非常具有吸引力。”被問到此行的個人預算，她直言：“沒有上限。”



金小姐表示，自己曾多次訪港，而啟德零售館為她帶來新體驗，進一步提升重訪意慾，“啟德體育園這個新地標，連同附近的零售同餐飲設施，讓我重新認識香港。”



林憶蓮香港歌迷會會長Lawrence指出，啟德體育園作為香港新地標，不但提升整體演出氣氛，亦結合啟德零售館，為歌迷在入場前後提供更多停留、打卡及交流空間。隨著更多大型演唱會落戶香港，他期望未來可有更多融合創意、零售及文化元素的應援安排，進一步豐富本地“應援經濟”的發展。歌迷會也於啟德零售館舉行期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、歷年演唱會門票、海報及雜誌剪報等珍藏，讓各地樂迷在入場前先行“熱身”，同時配合票根優惠享受餐飲及消費體驗。



其中，廣州歌迷謝先生稱，特意提早到零售館內的居食屋用餐，“優惠安排很方便，什麼都不用做，消費滿350港元即可減50港元，十分吸引。”本地歌迷李小姐與友人表示，今次到啟德體育園聽歌消費“一舉兩得”。