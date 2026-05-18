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美一空軍基地發生空中撞機 飛行員彈射逃生
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2026-05-18 12:01:22
中評社北京5月18日電／新華社報導，美國愛達荷州芒廷霍姆空軍基地17日舉行飛行表演時，兩架飛機在空中相撞並墜毀，機組人員彈射逃生。
據當地媒體報導，芒廷霍姆空軍基地發言人證實，事故發生在飛行表演期間。現場可見墜機地點附近升起黑煙，4頂降落傘出現在空中。現場播報說，機組人員已彈射逃生。
一些當地媒體稱，發生空中相撞的是美國海軍兩架E/A-18G型“咆哮者”艦載電子戰飛機。
應急人員已趕赴現場，事故原因正在調查中。尚無人員傷亡報告。
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