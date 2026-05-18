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伊朗軍方警告美不要對伊朗發起新的軍事行動
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2026-05-18 12:04:26
中評社北京5月18日電／據伊朗媒體17日報導，伊朗武裝部隊高級發言人就美國總統特朗普近期有關伊朗的表態作出回應，警告美方不要對伊朗發起新的軍事行動。
該發言人表示，任何試圖通過再次對伊朗採取行動來“挽回美國顔面”的做法，都將導致美國遭受“更猛烈、更沉重的打擊”。
發言人同時稱，如果美國再次對伊朗實施軍事威脅或行動，美方在地區內的軍事資產及部隊將面臨“全新的、進攻性的、出其不意且風暴般的回應”。
來源：新華網
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