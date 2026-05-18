德媒：以色列為恢復對伊朗打擊作準備

中評社北京5月18日電／據德新社5月17日報導，以色列正在為可能恢復對伊朗的打擊行動作準備。以色列《新消息報》援引政府官員的話報導稱，以色列軍隊已處於最高戒備狀態。



報導稱，以色列方面正在等待美國總統特朗普的決定。與此同時，越來越多的跡象表明，特朗普可能下令對伊朗發動新的軍事打擊，因為他已得出結論，認為德黑蘭不願接受他在談判中提出的條件。



在局勢日益緊張之際，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡通了電話。內塔尼亞胡辦公室稱，通話於17日進行。據兩位知情人士透露，以色列正與美國就可能恢復對伊朗的打擊行動進行協調。



《紐約時報》此前已報導稱，五角大樓正在為戰爭可能重新爆發作準備。背景是，迄今的目標——尤其是針對伊朗核計劃的目標——尚未實現。該報援引兩位中東官員的話稱，美國和以色列正在加緊準備，有可能在本周內恢復對伊朗的打擊。



以色列N12新聞網站也援引一名未透露姓名的耶路撒冷政府官員的話報導稱，在特朗普出訪返回美國後，以色列預計他將在24小時內召集其最核心的顧問團隊，以作出最終決定。以色列方面認為，關於軍事行動的決定可能“很快”就會作出。預計新的戰鬥將持續“數天到數周”。



據《新消息報》報導，目前並不預期特朗普會發動旨在推翻伊朗領導層的全面戰爭。相反，他更可能對發電廠和橋梁發動有限打擊。



不過，地面行動也被認為是可能的，例如奪取對出口至關重要的哈爾克島，或回收伊朗境內約440公斤已濃縮至60%豐度的鈾庫存——這些鈾如果進一步濃縮，足以用於建造多枚核武器。



來源：參考消息網