楊流昌：明太祖朱元璋　從皇覺寺走出來的開國皇帝－－佛與帝王之六

朱元璋十七歲那年走進皇覺寺，剃了髮，做了小行童，只為有一口飯吃。(資料相) 中評社香港10月13日電／明太祖朱元璋：從皇覺寺走出來的開國皇帝－－佛與帝王之六



作者 楊流昌



皇覺寺的門，在他十七歲那年打開。



那年濠州大旱，蝗蟲遮天，瘟疫橫行。他的父親、母親、大哥，在半個月內相繼死去。家里沒有棺木，沒有葬地，沒有一口糧食。他走進皇覺寺，剃了髮，做了小行童，只為有一口飯吃。但皇覺寺的糧也很快吃完了，他只好離開寺院，雲遊四方，做遊方僧，化緣度日。他後來回憶那段日子，說“突朝煙而急進，暮投古寺以趨蹌”。那是他一生中最苦的歲月，也是他一生中最難忘的歲月。



他做了皇帝以後，皇覺寺被重修，改名“龍興寺”，規模宏大，香火鼎盛。他親寫碑文，記述自己當年的落魄與皇覺寺的恩情。他給寺中賜田，給僧人封號，給佛像貼金。但與此同時，他也下詔：天下僧尼，必須考試合格，才能領取度牒；寺院不得侵佔民田，僧尼不得干預政事。他信佛，但信得警惕。



他早年出家，深知僧團的內幕。他知道寺院可以藏汙納垢，也知道僧人未必都是慈悲。他見過遊方僧的艱辛，也見過大寺院的富有。他信佛，但更信自己。他做皇帝後，把佛教當作“陰翊王度”的工具，佛可以度人，但王法必須度僧。



他設立僧錄司，管理天下僧尼。他頒佈《申明佛教榜冊》，規範僧團行為。他給各寺規定了具體的人數、田產、儀式，甚至規定了僧人必須穿什麼衣服、念什麼經。他把佛教納入國家體制，像管理官吏一樣管理僧尼。他不要一個獨立於王權之外的佛教，他要一個聽命於朝廷的佛教。



但他內心深處，對佛教仍有一份說不清的牽掛。他晚年寫過一首詩：“天為帳幕地為氈，日月星辰伴我眠。夜間不敢長伸腳，恐踏山河社稷穿。”這詩里有一種帝王的豪情，也有一種帝王的孤獨。他想起皇覺寺的夜晚，想起遊方僧的日子，想起那些沒有權謀、沒有殺戮的時光。他信佛嗎？也許他信的，不是佛，而是那些在佛寺里度過的、再也回不去的日子。



他死時年七十一歲，留下的，是一個強大的帝國，一套嚴酷的法制，一個高度集權的體制。佛教在他手中，沒有興盛，也沒有衰敗。他只是給佛劃了一個圈，一個不大不小的圈，讓佛在裡面待著，別出來。