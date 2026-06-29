中評月刊：大灣區建設的政策衝突及其調適

中評社香港10月10日電／澳門理工大學人文及社會科學學院博士研究生、深圳大學港澳基本法研究中心兼職研究員劉向東，與澳門理工大學人文及社會科學學院教授、博士生導師婁勝華在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《粵港澳大灣區建設的政策衝突及其調適》。



作者認為，伴隨粵港澳大灣區建設邁向深水區，“一國兩制三法系”的複雜制度環境，使得行政區劃剛性約束與跨境區域融合需求間的內在張力日益凸顯，直接表現為人才引育、民生福利、城市發展等多個維度的政策衝突。這些政策衝突的本質，是區域緊密融合需求與粵港澳三地制度壁壘、行政分割及利益失衡之間的深層矛盾，業已對粵港澳大灣區高質量發展構成挑戰。



作者認為，面對愈發明顯的政策衝突，應以灣區行政和區域公平為大灣區政策協同的價值導向，構建以府際協調為中心的治理體系，從完善行政協調機制、建立區際利益協調機制、健全府際糾紛解決機制三方面著手，將政策衝突轉化為融合動力，助力加快打造國際一流灣區。



文章內容如下：



一、問題的提出



粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》實施以來，依託“一國兩制”制度優勢、三地互補產業稟賦和深厚歷史文化聯結，大灣區建設在基礎設施硬聯通、經貿合作常態化、人員往來便利化等方面取得了一系列突破性進展，逐步形成區域協同發展的良好態勢，為建成國際一流灣區和世界級城市群奠定了堅實基礎。數據顯示，2025年粵港澳大灣區經濟總量突破15萬億元，體量躋身全球前十大經濟體之列。①“十五五”規劃綱要明確提出，鞏固提升粵港澳大灣區動力源作用，深化粵港澳大灣區建設，強化科技創新、經濟發展、公共服務等方面規則銜接、機制對接，充分發揮重大合作平台先行先試作用，加快建設國際一流灣區。②然而，粵港澳大灣區跨域兩種社會制度、三個省級行政區和三種法律體系，粵港澳三地在制度規則、治理模式、行政體系、利益訴求、經濟社會發展水平等方面的差異，並未因大灣區建設的提出和推進而自然消弭，反而在區域深度融合過程中逐漸凸顯為政策制定與執行中的矛盾衝突。