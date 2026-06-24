文晶 中評社香港9月20日電／中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇不久前在清華大學明理樓舉辦座談會，邀請北京大學台灣研究院院長李義虎、清華大學台灣研究院院長巫永平、清華大學戰略與安全研究中心主任達巍、上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群、中國現代國際關係研究院研究員謝郁、國務院發展研究中心港澳研究所副所長郭擁軍、中國國際問題研究院全球治理與國際組織研究所副所長袁莎與會。



座談會由清華大學戰略與安全研究中心博士後、中國論壇媒體傳播主任文晶主持，與會者圍繞美涉台政策變化、對中美關係影響等問題，各自發表了獨到的見解。



中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號以《雙C論壇：美涉台政策變化及對中美關係影響》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



文晶：開場白



感謝各位老師今天來參與我們的第六屆雙C論壇。本次參加論壇的專家有：北京大學台灣研究院院長李義虎、中國現代國際關係研究院研究員謝郁、國務院發展研究中心港澳研究所副所長郭擁軍、中國國際問題研究院全球治理與國際組織研究所副所長袁莎。還有兩位老師在線上參加，一位是我們清華大學台灣研究院院長巫永平，一位是上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍稍後會趕回來與各位老師進行交流。我接下來想先請中評智庫的副秘書長郭至君給我們致辭。