中評月刊：中美競爭下台灣超級企業戰略選擇

中評社香港10月7日電／復旦大學國際關係與公共事務學院博士研究生宋珂嘉，與台灣前“立法委員”辦公室資深主任、復旦大學國際關係與公共事務學院博士研究生王玉龍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《中美競爭下台灣超級企業的戰略選擇》，作者認為，中美戰略競爭背景下，台灣超級企業的全球布局日益受到地緣政治風險影響。



作者認為，面對相似外部壓力，不同產業企業呈現差異化戰略選擇：先進半導體等傾向於擴大對美投資，電子製造等仍深度依托大陸。既有研究多將企業戰略選擇視為地緣政治壓力下的被動調整，本文以台積電和富士康為案例，表明企業戰略並非外部壓力的直接結果，而是壓力傳導至企業內部後，企業重新權衡成本與收益的結果。



本文旨在打開地緣政治壓力作用於企業決策的“黑箱”，分析美國對華經濟競爭如何重塑台企“成本—收益”權衡及全球布局。理解這一機制，不僅有助於把握台企全球化戰略新變化，也有助於更準確評估兩岸經貿關係韌性及深層影響。



內容如下：



一、引言



2017年12月至2018年1月，美國政府先後發布《美國國家安全戰略》報告和《美國國防戰略報告概要》，將中國定義為“競爭對手”，美國對華政策的戰略競爭色彩顯著上升。在21世紀，中美戰略競爭具有不同於以往大國競爭的特徵，其本質是經濟實力和社會治理能力之爭。〔1〕從手段看，美國綜合運用關稅、產業政策、出口管制、實體清單和盟友協調等政策工具，形成一個對華復合型經濟競爭體系。在此背景下，台灣因其特殊地緣戰略位置、政治地位以及高科技產業優勢，被美國納入對華競爭布局：對中國而言，台灣問題關涉國家主權、領土完整、統一進程及周邊安全穩定；對美國而言，台灣兼具地緣政治與產業戰略價值，既被部分政治力量視為牽制中國、強化亞太存在的重要支點，也因其半導體、電子製造、關鍵零部件和高端材料產業深度嵌入全球供應鏈，成為美國維護科技優勢的重要爭取對象。為此，美國一面強化對台的政治與安全聯繫，一面通過產業補貼、投資激勵和政策引導推動部分台企赴美投資，以增強本土先進製造能力並降低對亞洲供應鏈的依賴。台灣輿論則認為，中美競爭既帶來市場和政策機遇，也加劇了被捲入大國博弈、承擔地緣政治成本、削弱“硅盾效應”和引發產業外移的擔憂。



如今，台灣企業已深度捲入美國對華戰略競爭，其全球布局不再僅由市場規模與生產成本等決定，而日益受到地緣政治風險的深刻塑造。然而，台灣企業並非同質化整體：相較於一般企業，“超級企業”憑藉高度市場支配力、對供應鏈關鍵環節的控制力及持續獲取超額利潤的能力，能夠影響市場結構、資源配置、規則制定與政策執行，〔2〕因而其並非被動適應外部環境，而是在政治壓力、政策約束與市場收益之間主動權衡。由此，台灣超級企業的跨區域投資與產能配置成為經濟理性和地緣政治風險共同作用的結果。面對相似外部壓力，代表性企業呈現差異化選擇：先進半導體與關鍵材料企業更傾向於擴大對美投資，而電子製造、熱管理及新能源車相關複雜製造企業仍在大陸保有重要生產與研發存量。〔3〕本文據此追問：中美戰略競爭下，台灣超級企業為何形成差異化戰略選擇？