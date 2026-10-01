中評月刊：澳門在兩岸關係發展中角色再審視

中評社香港10月11日電／廈門大學港澳台研究中心研究員、澳門科技大學兩岸關係研究中心助理研究員周琳博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《澳門在兩岸關係發展中角色再審視：普適性與特殊性》，作者認為，兩岸關係和平發展、融合發展是“十四五”和“十五五”規劃大陸對台工作的核心概念與指導方針。澳門長期在兩岸交流中扮演著特殊角色，在當前深化兩岸各領域融合發展中可以繼續發揮特殊作用。



本文基於新功能主義與建構主義的整合理論視角，構建“普適性—特殊性”二元分析框架，深度剖析澳門在深化兩岸融合發展中的復合角色結構。在功能整合層面，澳門發揮著與內地其他地區相似的普適性樞紐與載體功能，深化澳台經貿與人文交流；在制度認同與社會整合層面，澳門展現出制度示範、柔性中介以及認同橋樑的特殊功能。這兩種功能並非孤立存在，而是相互依存：普適功能是特殊功能發揮的物質與社會載體，特殊功能則是普適功能產生政治“外溢效應”的放大器。



作者認為，未來可通過深化“澳琴台”融合構建“微型示範區”、創新兩岸交流協商模式，以及強化智庫與媒體的雙向信息樞紐功能，進一步啟動澳門在深化兩岸關係發展、推動國家統一進程中的潛能。



文章內容如下：



自2014年11月習近平在福建平潭提出“兩岸同胞同祖同根，血脈相連，文化相通，沒有任何理由不攜手發展、融合發展”以後，“融合發展”就成為推動兩岸關係發展的核心話語之一。〔1〕“十四五”規劃提出推動兩岸關係和平發展、融合發展，“十五五”規劃重申兩岸關係和平發展、推動兩岸交流交往交融。長期以來，澳門在兩岸關係中一直扮演著特殊的橋樑與紐帶作用。早在1995年江澤民發表“八項主張”時，就明確指出港澳同胞在促進兩岸關係中的重要作用〔2〕。2022年8月中國政府發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，香港、澳門回歸祖國後，“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功。隨著台海局勢的變化與兩岸融合發展的深化，澳門在兩岸關係中的角色必然要賦予與時俱進的新內涵。



當前學界關於兩岸關係發展的研究中，對澳門角色的探討仍顯不足。現有文獻多將視角局限於具體的政策，探討澳門如何配合整體大陸對台政策，集中於經驗總結與單一領域的交流現狀分析。姬朝遠探討了兩岸文化促統中的澳門角色，強調了民間交流的重要性〔3〕；部分學者從“中介”視角出發，將澳門的角色描述為“以拖待變”或“伺機行事”的被動緩衝地帶〔4〕。這些研究鮮有將澳門置於宏觀理論框架下進行系統性的功能詮釋，也未能充分展現澳門角色在回歸以來的歷史縱深與跨議題廣度。更為關鍵的是，多數文獻在提出政策建議時，往往停留在“應然”層面，缺乏對具體機制設計與操作路徑的實踐探討。



基於此，本文試圖突破傳統的政策配套視角，與現有文獻展開對話，將澳門在兩岸中角色的研究基點提升至兩岸融合發展的宏觀背景，並引入整合理論構建“普適性—特殊性”的二元分析框架。本文旨在回答三個核心問題：在兩岸融合發展的整體進程中，澳門角色功能的普適邏輯與特殊稟賦從何而來？這兩種功能如何運作並產生互動？在未來的兩岸融合戰略中，澳門應當如何通過具體的機制設計來拓展其戰略邊界與潛能？釐清這些問題，不僅有助於豐富國家統一理論內涵，更能為新時代推動兩岸關係和平發展、融合發展提供具有理論自洽性與可操作性的政策啟示。