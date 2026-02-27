中評月刊：《給阿嬤的情書》對兩岸交流啟示

大陸電影《給阿嬤的情書》8月15、16日在台首映，門票在開賣5分鐘內便銷售一空。（照片：桃園電影節臉書） 中評社香港10月4日電／廣州大學實驗教學中心電子信息實驗室主任鄧文婷研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊9月號發表專文《《給阿嬤的情書》對兩岸文化交流的啟示》，作者認為，在“政治壁壘”與“傳播鴻溝”並存的兩岸輿論格局中，台灣地區依托行政手段，設置影視配額、管控數字媒介、限制民間交流等剛性制度屏障，使得中心化的對台硬宣傳，正在面臨受眾心理拒斥、渠道阻塞、認同消解的三重結構性困境。



作者認為，與之相對，去中心化的兩岸文化軟溝通，正在以平民敘事、情感共生、民間媒介、共通文化記憶為核心運行機制，建構“情感共生—文化認同—心靈契合”的兩岸交流底層邏輯，成為突破制度阻隔、化解認知裂隙、建構共同體意識的獨特傳播模式。



本文以《給阿嬤的情書》為研究案例，剖析剛性政策壁壘的結構性矛盾，界定兩岸去中心化傳播理論內涵、內在生成邏輯，為新時代以文化傳播促進兩岸心靈契合、夯實民意民心基礎提供理論範式與可落地實踐方案。文章內容如下。



自1990年李行導演率台灣電影人代表團訪問大陸，打破兩岸影視交流四十餘年隔絕以來，兩岸影視文化交流歷經民間破冰、ECFA紅利期、管制收縮期三大階段。2010年《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）落地，大陸全面取消台灣影片進口配額①、放寬兩岸合拍主創與投資限制，配套《關於加強海峽兩岸電影合作管理的現行辦法》等形成單向開放的文化政策體系，大陸以龐大市場、豐富院線、數字媒介矩陣向台灣文創產業敞開空間。在ECFA實施前的2009年，台灣本土電影在大陸上映的數目僅為4部，而2010年至2016年間，作為引進片在大陸電影市場上映的台灣本土電影近40部，年均將近5.7部②。



相較而言，台灣地區行政管理部門構建不對等影視配額、限制大陸流媒體在台發展、阻礙兩岸文化產品流通。例如，台灣中生代導演、電影《寒單》編劇兼執導黃朝亮認為，現況阻隔了兩岸電影人交流合作，也使得台灣電影鮮少在大陸上映，這些現狀必須有所改善，否則將給華語電影的未來帶來局限③。



在此格局下，以官方機構、主流媒體、宣傳文本為載體的中心化對台硬宣傳顯現局限：其一，宣傳主體帶有特定屬性，敘事宏大、意識形態前置，易觸發“信息繭房”下台灣受眾的逆反心理，形成傳播心理壁壘；其二，宣傳渠道依賴官方展會、主流媒體，而台灣當局對相關渠道實施精準管制，傳播載體缺失；其三，宣傳內容側重政策宣講、宏大歷史敘事，缺少個體微觀情感錨點，難以激活兩岸共通集體記憶。



與硬宣傳效能遞減形成對照的是，以民間自發、平民敘事、情感共生、社群媒介等為特徵的去中心化軟溝通顯現強大突圍能力。2026年潮汕方言鄉土影片《給阿嬤的情書》無官方大額宣發、無法通過台灣院線渠道引進，但依靠宗親社群、短視頻、民間觀影團實現跨海峽自發傳播，依托僑批、閩南鄉愁、祖孫親情等非政治性敘事，在台灣民間形成共情熱潮，印證軟溝通具有克服制度壁壘、彌合認知裂隙的獨特價值。