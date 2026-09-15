社評：美國撥動台灣生怕成為棄子的敏感神經

美國智庫提出美軍退守第二島鏈，在台灣引發反響 DEFP圖 中評社香港9月17日電／過去一周，美國人頻頻撥動台灣生怕成為“棄子”的敏感神經。先是特朗普連連敲打台灣，接著前國務卿希拉里稱失去保護能力的美國或許可以迫使台灣放棄；先是美國媒體《大西洋月刊》稱兩岸達成協議看起來不可避免，接著美國智庫“國防優先”建議美軍退守第二島鏈。美國在台協會再次公開喊話：台灣防衛預算升至GDP的5%還不夠。



所有這些湊在一起，並非巧合。跡象顯示：在“美國優先”戰略下，能力衰退的美國愈益認識到，與中國發生代價慘重的保台之戰，不符合美國的根本利益。如果台海發生衝突，美軍直接進場的可能性越來越小，要求台灣自保勢在必然。它也警示台灣當局：“倚美抗中謀獨”之路走不通，硬闖下去，終歸會從“棋子”淪落為“棄子”。



這一切首先源於美中在西太平洋實力此消彼長的地緣戰略現實。以“美國優先”為治國戰略的特朗普對此有清醒的認識，他的“不會跋涉9500英里為台灣打仗”的表態就是最真實的註解。特朗普政府的國安戰略和國防戰略已經放棄公開推動大國競爭，轉向首要確保美國本土安全和西半球勢力範圍。對於如何介入中東戰爭、伊朗戰爭、烏克蘭戰爭，美國的束手無策和軍火虧空再次驗證了美國實力的下滑，也迫使特朗普不得不先穩住大國關係，尤其是將避免美中軍事衝突當作優先。



從特朗普第一任將兩岸比喻為桌子與筆尖開始，台灣當局就應當知道自己在特朗普眼中的份量和價值。無奈民進黨當局看不清中美構建“戰略穩定關係”的大勢，自以為美國仍有大量建制派親台勢力在發揮影響，仍心甘情願地衝在“倚美抗中謀獨”的第一線，仍執迷於所謂“價值觀同盟”、“非紅供應鏈”等意識形態陣營對抗。台灣因此被特朗普點名介入美國國內政治鬥爭，也就不足為奇了。