社評：香港五年規劃　一國兩制實踐新里程

中評社香港9月16日電／今天公布的香港第一個“五年規劃”，對香港這個開埠185年的自由港而言，堪稱是一次史無前例的制度性的重大變革；對成立29年的香港特區而言，我們可以把“五年規劃”看作是“一國兩制”理論的重大創新，開啟了“一國兩制” 實踐的新里程。



從國家層面看，香港特區發展深度融入國家發展戰略佈局乃是中國制度自信的具象體現，也是中華民族偉大復興的必然過程；而從香港層面看，也是“一國兩制”下的客觀需求。



首先是香港發展現狀的客觀需要。香港回歸前曾經有四大經濟支柱，金融、地產、轉口貿易、航運，但是其中的轉口貿易、航運的相對優勢已經明顯弱化，多年來雖然多屆特區政府都有營建新型經濟支柱的意願，也提出了不少具體的設想，但是效果不夠明顯，至今沒有真正成型的新建支柱產業。究其原因，缺乏政策的穩定保障是其中一個關鍵。如今“需要營建新型經濟支柱產業”已經成為香港社會的基本共識，精心制定“五年規劃”並認真推展落實，乃是必然選擇。



其次是保持香港長期繁榮穩定的客觀需要。香港長期處於“小政府、大市場”的狀態，以往頗為有效的“看不見的手”，似乎已經難以應對發展飛速的當今社會。香港經濟最為輝煌的時候，GDP曾經達到中國內地四分之一強，但是面對信息時代的挑戰，進步略顯遜色；相較於當年四小龍的其他三位，相對位置是明顯下降的。為了保持香港的長期繁榮穩定，香港需要“有為政府”動用“看得見的手”，提振經濟發展的動力。



再次，是豐富“一國兩制”理論與實踐的客觀需要。維護香港的長期繁榮穩定，是中央政府對香港特區的期許與要求，而充分發揮不同政治體制、經濟體制的優勢，是“一國兩制”實踐的題中應有之義。香港自回歸以來以來，一個廣為香港社會接受的理念就是享受“一國之利、兩制之便”。而“一國兩制”的理論與實踐是世界首創，沒有成功的例證可以參照，需要不斷地“摸著石頭過河”，存在一個不斷完善、不斷進步的進程。就是說，只要是成功的經驗，香港都應該積極地參照或引用，博採眾長，強化自身的競爭力。