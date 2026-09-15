英國三地商討憲政變革　聯合王國何去何從

無視英國強烈反對和批評，特朗普再挺北愛爾蘭脫離英國。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月15日電／英國威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭三地首席部長14日在威爾士首府卡迪夫舉行會晤，呼籲英國政府為未來可能出現的憲政變革做好準備。此次會晤使英國長期存在的地方離心問題再次浮出水面，也讓人們不得不關注“大不列顛及北愛爾蘭聯合王國”未來究竟應該如何“聯合”。



據央視新聞報導，如果把這次卡迪夫會晤放到更大的背景下觀察，可以看到，脫歐10年之後，英國正同時面對兩個方向的壓力。對內，英國不同地區之間的政治認同和發展差距不斷擴大；對外，英國經濟實力、國際影響力以及傳統盟友關係都出現不同程度弱化，英國的“內憂與外患”相互叠加。



聯合王國未來究竟應該如何“聯合”



今年5月英國地方選舉後，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭三地都由帶有民族主義色彩、主張更大自治甚至要求獨立的政黨占據主導。這並不意味著英國馬上會發生政治版圖變化，但至少說明，圍繞“大不列顛及北愛爾蘭聯合王國究竟應該如何聯合”的爭論，正在從單一地區問題逐漸演變為英國整體性的憲政問題。



這種裂痕也延伸到英國主體部分的英格蘭內部。英格蘭長期的南北發展失衡，促使伯納姆政府在曼徹斯特設立“北方唐寧街10號”，也反映出了英國政治和經濟版圖進一步分化。



英國大國地位鬆動 如何破解“內憂外患”



從更長的歷史尺度看，二戰以後，英國一度依靠三個支點維持大國地位。第一，與歐洲保持緊密經濟聯繫；第二，依靠英美特殊關係發揮全球影響力；第三，英國依托英聯邦和海外領地維持全球軍事和文化存在感。但今天，這三個支點都出現了不同程度鬆動。



因此，一個曾經依靠全球擴張塑造自身身份的英國，如今越來越需要回答兩個問題。第一是如何防止英國內部進一步分裂；第二是如何在英國實力下降的情況下繼續維持國際影響力。這也正是英國今天所需要面對的“內憂”與“外患”，也是14日英國威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭三地首席部長在卡迪夫會晤背後的深層邏輯。