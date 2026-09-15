全球南方代表談AI發展：要夥伴不要依賴

北京香山論壇於9月15日至17日舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）兩位來自全球南方國家的前高官15日在第十三屆北京香山論壇高端訪談中表示，對於中美兩大人工智能技術領先國家，全球南方國家不願“選邊站”，更希望通過技術轉讓、本地化部署和多元合作，提升自身人工智能發展能力。



本屆北京香山論壇於9月15日至17日舉行。中亞人工智能協會主席、上海合作組織前秘書長、烏茲別克斯坦前外長弗拉基米爾·諾羅夫和阿聯酋外交與國際合作部前助理部長、退役少將奧拜伊德·凱特比當天上午受邀出席“加強人工智能國際安全治理”為主題的高端訪談。



諾羅夫指出，人工智能發展帶來風險已成為國際社會共識，但與此同時，也必須看到人工智能給經濟社會發展帶來的巨大機遇。當前越來越多國家正在構建本國人工智能體系和產業生態，真正需要解決的問題，是如何建立相應機制，對人工智能發展進行有效治理。



諾羅夫認為，沒有任何一個國家能夠獨自管理人工智能帶來的全球性風險，因此需要建立國際合作機制，讓各國政府、科學家、科技企業及社會各界共同參與治理。國際社會目前並不缺少有關人工智能治理的原則和宣言，更重要的是“將原則轉化為機制，並將機制轉化為實際能力”。



結合上合組織25年來的發展經驗，諾羅夫表示，人工智能國際治理尤其需要堅持包容性和平等性，不應成為少數技術先進國家的“專屬俱樂部”。技術領先國家應在透明度、安全以及防範跨境風險等方面承擔更多責任，同時為發展中國家獲得基礎設施、人才培訓和專業知識提供更多機會。



他特別提醒，人工智能領域的發展差距本身正在成為安全問題。如果發展中國家難以獲得算力、先進模型、數據和專業知識，就可能形成新的技術依賴。因此，人工智能治理不僅要解決安全問題，也要解決發展不平等問題。



凱特比同樣強調“人的控制”是人工智能安全治理的首要原則。他指出，隨著智能體自主決策和執行任務能力不斷增強，必須通過法律法規和制度安排確保人工智能得到負責任、安全的使用，特別是在軍事等高風險領域，更應明確人工智能應用的邊界。

