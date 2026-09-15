中美AI戰略有差異　專家：美國樹敵中國交友

中國人民大學人工智能治理研究院研究員劉麗娜（受訪者供圖） 中評社香港9月15日電（記者 黎人愷）中國人民大學人工智能治理研究院研究員劉麗娜15日接受中評社記者採訪時表示，美國這些年在AI領域的對外戰略，本質上是在“找敵人”，試圖找到一個對手，然後計算差距、設置壁壘、動員盟友圍堵。而中國的《全球人工智能治理倡議》邏輯上是在“找朋友”。美國在AI領域不斷封鎖打壓中國，恰恰暴露了它對自己領先的可持續性是缺乏自信的。



劉麗娜現為中國人民大學國際關係學院國家安全學系講師、中國人民大學人工智能治理研究院研究員。她長期聚焦人工智能國際治理、國家安全、中國外交等議題，是該領域的骨幹研究學者。



美國財長貝森特日前表示，若中國贏得人工智能競賽，其他一切都將變得“無關緊要”。他還將中國大模型蒸餾類比成“這就像是站在別人身後抄作業——你永遠也不可能拿到比對方更高的分數。”



劉麗娜表示，這個比喻挺在邏輯上不攻自破。現在中國的大模型，不管是DeepSeek還是Kimi K3，在很多國際第三方評測表現已經和美國一線模型並駕齊驅甚至部分超越。美國AI技術專家內森·蘭伯特曾撰文承認，這種水平的性能“根本無法靠蒸餾獲得”。



劉麗娜指出，“蒸餾”（distillation）技術是2015年穀歌的辛頓團隊在論文里正式提出的，是整個行業都在用的常規工程方法。如果蒸餾等於偷，那美國公司恐怕是“偷”得最早、用得最多的。現代科技的特徵就是累積式創新，每一代技術都建立在前人成果之上。



“如果中國大模型真的只是抄作業，分數怎麼會反超呢？要麼是比喻錯了，要麼是前提錯了，兩者必居其一。”劉麗娜說。“如果從造紙術、印刷術西傳算起，中國給世界貢獻了幾千年的作業讓人抄，我們從來沒說過這是偷。”



劉麗娜提到，貝森特此番言論出台的同一天，美國三大安全部門聯合發通報點名中國企業。所以這不是技術討論，而是給一個工程術語扣帽子，好為制裁找個說法。



貝森特此前還斷言，中國對美國的大模型進行“蒸餾”，因此中國AI永遠不會超過美國。劉麗娜認為，討論“中國會不會超過美國”這個問題，首先要警惕它背後預設的零和框架、擂台框架。就好像中美站在一個擂台上，衹有一個能站著下去。

