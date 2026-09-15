羅援：台灣問題紅線不可逾越　終將統一

北京香山論壇高級顧問、退役少將羅援（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）北京香山論壇高級顧問、退役少將羅援15日在第十三屆北京香山論壇期間接受記者聯合採訪時指出，統一是大勢所趨、民心所向。儘管島內存在一些雜音，但最終歷史趨勢仍將走向統一。



羅援說，實現統一有多種方式，我們贊同和平統一。和平統一與武力統一只是方式和手段，實現祖國統一才是最終目的。因此，我們一貫主張促進兩岸關係和平發展，實現祖國最終統一。



作為北京香山論壇的發起人之一，羅援在當天下午的“中外名家對話”環節表示，他期盼通過香山論壇增進各方相互理解，讓各國代表更加充分地理解中國的安全訴求。“我們的安全訴求很簡單，就是台灣問題是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線。”



羅援說，中國從不干涉別國內政，也希望各國能夠尊重和理解台灣是中國不可分割領土這一鐵的事實和中國的安全底線。“不管是大國、小國，強國、弱國，都不能踐踏這一底線。”



談及當前國際安全形勢，羅援指出，過去世界上很多民眾曾經將希望寄托於某些國家，但一些國家如今出爾反爾、朝令夕改，由此造成了“信任赤字”。所謂“信任赤字”，就是言而無信。在這樣的背景下，國際社會需要尋找新的信任寄托。



羅援表示，北京香山論壇之所以能夠把來自不同國家、持有不同觀點的專家學者聚集到一起，一個重要原因就在於中國擁有來自國際社會的信任。中國倡導和平，習近平主席提出四大全球倡議，推動構建人類命運共同體，並非僅僅從一國利益出發，而是著眼於全人類共同利益。



羅援認為，在當前國際衝突和安全挑戰頻發的背景下，國際社會對中國發揮更大作用抱有期待。中國也應繼續發揮自身作用，為世界和平與安全作出貢獻。