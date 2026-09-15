劉麗娜：AI或成中美元首會晤核心議題

中國人民大學人工智能治理研究院研究員劉麗娜（受訪者供圖） 中評社香港9月15日電（記者 黎人愷）中國人民大學人工智能治理研究院研究員劉麗娜15日接受中評社記者採訪時表示，在即將到來的中美元首會晤中，AI一定會處於重要位置。中美AI風險管控的基礎框架非常必要且緊迫，但難點在於，中美之間的戰略互信正處在低位。美國一邊談風險管控、一邊用芯片管制卡中國脖子，這種“一手對話、一手遏制”的做法，本身就在侵蝕談判的基礎。



劉麗娜現為中國人民大學國際關係學院國家安全學系講師、中國人民大學人工智能治理研究院研究員。她長期聚焦人工智能國際治理、國家安全、中國外交等議題，是該領域的骨幹研究學者。



美國總統特朗普14日在社交媒體發文稱：“人工智能領域唯一需要的管控或‘護欄’就是一位強大且睿智的總統，而美國恰恰擁有這樣一位總統，而且實力超群”他還說：“誰贏得了人工智能，誰就贏得了勝利！我們目前領先於中國及其他所有國家，並將繼續保持這種領先地位。”



有媒體日前報導稱，中美可能會在九月中旬舉行人工智能（AI）對話，中國外交部發言人毛寧回應，中美雙方就AI問題保持著溝通。



劉麗娜判斷，若中美兩國開展新一輪AI對話，議題大概率集中在三塊。第一是前沿模型的安全風險管控，這大概率是核心議題。隨著雙方前沿模型能力逼近某些風險“臨界點”，雙方需要討論如何評估、監測和防範先進AI系統被濫用。第二是建立危機溝通和風險通報機制。中美在軍事領域有海上相遇規則、有熱線，但AI領域現在完全是空白，建立一個基本協商機制是成本低、爭議小的對話合作方向。第三是各自的關切清單。我感覺美方會繼續

關注模型濫用、知識產權問題，而中方大概率會強調芯片出口管制、實體清單這些單邊打壓措施，以及反對把AI問題政治化。



“AI現在不僅僅是美國制約中國的工具，還是美國制約所有國家的工具。美國的做法是先把AI和相關芯片定義為戰略資產，然後畫一個圈。你願意接受我的規則、在我的同盟體系裡站隊，我就“獎勵”你部分技術准入；你不服從，我就用出口管制、實體清單、長臂管轄來懲罰你。”劉麗娜說。



劉麗娜指出，美國所謂的“AI擴散規則”把全世界國家分成三六九等，按忠誠度分配算力，這本質上是把技術准入變成了地緣政治的籌碼。這和美元霸權、金融制裁的邏輯是一脈相承的，都是把公共性很強的技術或基礎設施私有化、武器化。這就是一種基於權力而非基於規則的霸權行徑。這也是為什麼中國要主張AI應該成為“造福全人類的國際公共產品”，兩種理念的對立其實非常清晰。

