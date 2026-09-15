吳士存：中菲不缺磋商機制　關鍵在守信

華陽海洋研究中心理事長吳士存（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月15日電（記者 王教仁）華陽海洋研究中心理事長吳士存15日在香山論壇現場接受中評社採訪時表示，台海、東海、南海性質各異，域外勢力推動所謂“三海聯動”，意在從不同方向對華施壓；中菲不缺磋商機制，關鍵在菲方能否兌現承諾。



吳士存現任華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席、高級研究員。



談及所謂“三海聯動”，吳士存首先強調，台海、東海和南海本質上是性質完全不同的三件事。南海問題的實質，是中國與部分南海周邊國家圍繞南沙群島部分島礁存在的領土爭議和海洋管轄權爭議；台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事；東海問題則涉及中日圍繞釣魚島的領土爭議和海洋劃界主張爭議。



吳士存認為，正因為“三海”的問題屬性、當事方和解決路徑不同，中國採取的政策和處置方式也不相同。所謂“三海聯動”，是一些外部力量試圖將三類問題捆綁起來，使中國在不同方向同時面臨地緣政治壓力，分散中國的戰略精力。



從美國方面看，相關布局服務於其遏制中國發展的戰略需要；日本不斷介入南海問題，也有其自身考慮，即試圖牽制中國在南海方向投入更多力量和戰略資源，緩解其在東海方向所謂的來自中國的“戰略壓力”。吳士存強調，中國從未認可所謂“三海聯動”，而是根據不同問題的性質分別加以區別處置。



在南海，中國主張“擱置爭議、共同開發”；在台灣問題上，堅持一個中國原則，盡最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景；在東海方向，中日之間已經建立海空聯絡機制，目前雙方在東海的海上行動基本都能按照有關機制開展危機管控、防止危機升級。吳士存據此判斷，短期內中日在釣魚島附近海域發生危機事件的可能性相對較低。

