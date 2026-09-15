美軍事專家點讚香山論壇　獨具優勢

美國海軍分析中心傑出研究員馮德威（中評社 王教仁攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）美國海軍分析中心傑出研究員馮德威15日在第十三屆北京香山論壇上表示，北京香山論壇在不斷成長的過程中日趨成熟。與慕尼黑安全會議和香格里拉對話相比，北京香山論壇有著自身獨有的特點和優勢。



今年是北京香山論壇成立二十周年，論壇特別設置“20人縱論北京香山論壇20年：國際論壇與全球治理”環節。作為論壇的老朋友，馮德威在會上分享多年來參會感受和觀察。



馮德威表示，自己從2009年開始參加北京香山論壇，除兩屆缺席外，幾乎見證了論壇一路成長。他回憶，香山論壇最初只是一個規模較小的學術聚會，此後逐漸發展成為“1.5軌”高端安全和防務對話平台，越來越多來自世界各國的高級軍事官員、防務人士和專家學者參與其中。



馮德威列舉數據指出，香山論壇早期僅有來自14個國家的24個代表團以及21個研究機構參加。到2024年第十一屆北京香山論壇時，已有來自100多個國家和國際組織的500多名官方代表以及200多名中外專家參會。“近年來香山論壇的影響力越來越大，已有近百位外國國防部長來到北京參加論壇。”



不過，在馮德威看來，衡量香山論壇價值的關鍵並非數字。“對於我來說，我覺得香山論壇的價值不在於其數量或者規模，而是它給我們提供了一個非常好的機會，讓大家可以在這裡交換我們的想法。”



馮德威認為，北京香山論壇長期以來建立的聯繫和溝通機制，已經幫助形成一個全球安全分析人士的非正式網絡，使不同國家的專家能夠共同探討如何應對最具挑戰性的安全問題。同時，論壇也為世界各國防務專家和相關人士與中國人民解放軍人員交流互動提供了重要機會。

