菲學者：受美影響大　中菲關係症結在防務

菲律賓國際安全研究學會會長羅萬偉（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 王教仁）菲律賓國際安全研究學會會長羅萬偉15日在第十三屆北京香山論壇表示，菲律賓防務部門深受美國影響，但菲律賓國防部長的行為並不代表整個政府。菲律賓經濟和外交部門希望擴大對華經濟合作，總統也希望重啟對華關係。他建議中菲恢復中斷多年的年度防務與安全對話，降低爭議海域發生誤判的風險。



談及中菲關係面臨的困難，羅萬偉首先強調，以下判斷屬於其個人觀點。他坦言，菲律賓雖然屬於東南亞，但在思維方式上更多沿著西方和美國的思路，其社會觀念和行為方式高度西化，這使菲律賓處理對華關係時面臨困難。



羅萬偉特別指出，菲律賓國防部長的行為不能代表整個菲律賓政府。事實上，菲律賓政府內部並非衹有一種對華聲音，經濟和外交部門希望同中國開展更多經濟合作，菲律賓總統希望重新調整中菲關係。當前的問題主要集中在防務領域，而菲律賓防務部門深受美國影響。



羅萬偉由此將中菲關係同中美關係聯繫起來。羅萬偉表示，他期待中美關係形成具有建設性的戰略穩定，因為良好的中美關係也將有助於改善中菲關係。



對於如何降低中菲海上摩擦風險，羅萬偉提出，應恢復菲律賓與中國年度防務與安全對話。這一機制已經中斷多年，但對於保持溝通、恢復軍事合作和推進防務外交仍不可或缺。



羅萬偉認為，重啟這一對話機制不僅能夠降低雙方在爭議海域發生誤判的風險，也能夠體現兩國負責任管控分歧的意願。中菲雙邊對話如果能夠同東盟防長擴大會等地區機制相互配合，將形成更加緊密的溝通網絡，在穩定雙邊關係的同時，也能向周邊國家釋放積極信號。



羅萬偉進一步指出，北京香山論壇等國際對話平台能夠為各國、學者和機構提供凝聚共識、化解分歧和增進互信的空間。坦誠交流有助於減少錯誤認知、提高透明度，並建立危機溝通渠道，從而防止誤判。



不過，羅萬偉也提醒，對話不能止於會議桌。論壇形成的政策建議、研究成果和集體智慧，應更有效地進入決策過程。為此，需要加強智庫與政策制定者之間的聯繫，建立吸納政策建議的制度化機制，推動學界與政府部門保持持續溝通，使國際論壇從討論平台進一步轉化為務實合作的動力。